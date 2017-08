Deux mois après la visite d'Emmanuel Macron, la fréquentation touristique est en hausse cet été à Oradour-sur-Glane

Le 10 juin dernier, Emmanuel Macron venait à Oradour-sur-Glane pour commémorer l'anniversaire du massacre des 642 villageois. Et depuis le début de l'été ce sont des milliers de touristes qui viennent visiter le village martyr et le centre de la mémoire. Des visiteurs plus nombreux que l'été dernier

En juillet ce sont au moins 30 000 visiteurs qui ont franchi la porte du Centre de la mémoire soit 20 % de plus que l'année précédente. Mais il faut multiplier par deux le nombre de personnes qui sont venues à Oradour si on tient compte de celles qui visitent directement le village martyr sans passer par le centre de la mémoire . Est-ce un effet de la visite très médiatisée du Président Macron qui a boosté la fréquentation ? Pour le directeur du Centre de la mémoire, Richard Jeziersky " La venue d'Emmanuel Macron a certainement apporté une sensibilité particulière auprès des visiteurs" même s'il reconnait que c'est difficilement mesurable.

"On me demande si je lui ai serré la main" , Armelle à l'office de tourisme

L'office de tourisme d'Oradour-sur-Glane profite aussi de cette hausse de la fréquentation. A l'accueil, Armelle Clavault reconnait que plusieurs personnes lui ont posé pas mal de questions sur la visite d'Emmanuel Macron deux mois plus tôt : "Ils me demandent si je lui ai parlé, si je lui ai serré la main". Pour elle c'est sûr, la visite du président nouvellement élu a contribué à susciter un intérêt auprès du public.

Nombreux sont ceux qui avaient suivi la visite très médiatisée du Président à Oradour

Qu'ils viennent de Normandie, de Moselle, du Tarn ou de région parisienne, les visiteurs se souviennent avoir vu dans les médias la venue dans le village martyr d'Emmanuel Macron. Certains disent que ça n'a eu aucune influence sur leur venue et qu'ils sont là pour découvrir ce lieu de mémoire, un lieu qu'ils veulent aussi faire découvrir à leurs enfants comme par exemple Sandrine, une maman venue de Béziers avec son fils mais qui admet que la visite du président à Oradour, et qu'elle avait suivie à la télévision a renforcé son envie de venir ici en famille.