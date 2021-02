Deux mois après les dernières violences, les habitants de l'Ile de Thau à Sète se sentent abandonnés

En avril 2020 un jeune de 25 ans est exécuté au pied des immeubles de l'Ile de Thau à Sète sur fond de trafic de drogue. Assassinat filmé et diffusé sur le net. Quelles réponses ont été depuis apportées par la Ville et l'Etat ? France Bleu Hérault est retournée dans le quartier. Paroles d'habitants.

10 h du matin, une voiture déglinguée dépose un jeune dealer devant le centre commercial décrépi, au coeur du quartier de l'Ile de Thau à Sète. A quelques mètres de là, le 24 avril dernier le jeune Ayoub 25 ans était abattu au pied des immeubles. Exécution sur fond de trafic de drogue, filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Depuis, malgré le calme apparent, les habitants ne cachent pas leur sentiment d'abandon.

Aux portes du centre commercial de l'Ile de Thau à Sète, promis à une reconstruction d'ici deux ans. © Radio France - Marie Ciavatti

Rondes renforcées

Face à l'urgence, la Ville a sorti un plan sécurité et renforcé les rondes de ses policiers municipaux notamment aux abords des écoles. "C'était des événements exceptionnels. Là ça se passe bien, c'est revenu au calme", témoigne Hassan qui sort de la médiathèque avec son fils, livres sous le bras. "Parfois il y a même des CRS. Pourvu que ça dure."

Présence rassurante, mais pour beaucoup loin d'être suffisante. "On ne sait pas à quel moment ça peut éclater. Il y a des clans, on n'est plus tranquilles quand on envoie nos enfants dehors, jouer ou faire une course." Kawthar Krombi habite le quartier depuis 14 ans, médiatrice pour l'association La Matrice de Thau. "Après chaque problème la police vient en masse et après... rien. Et ça n'est pas acceptable." Référence à l'épisode du 3 décembre dernier. Une fusillade éclate entre bandes rivales en fin de matinée à proximité du centre commercial. Une vingtaine de douilles sont retrouvées sur place. S'en suit une importante opération de police, appuyée du Raid.

Ils vivent ou travaillent sur l'Ile de Thau à Sète : Hassan, son fils, Nabil... devant la médiathèque du quartier. © Radio France - Marie Ciavatti

Une fracture depuis le confinement

Dans ce quartier enclavé, construit sur l'Etang de Thau dans les années 70 comme une île dans la ville, les problèmes ne sont pas nouveaux. Mais le meurtre d'Ayoub a marqué une fracture. Il y a eu comme un avant et un après confinement selon Aurélie Matteo, directrice depuis 13 ans de la médiathèque. "Les choses se sont tendues à ce moment là. Le fossé s'est creusé pour les enfants qui n'ont pas pu aller à l'école. On a vraiment senti un changement parce que les services publics n'ont pas pu ouvrir normalement pendant des semaines. Avec cette crise, quand on s'en va et qu'on n'investit plus les lieux, les rues, ça laisse la place à autre chose..."

Des années d'abandon

La médiathèque multiplie les actions surtout auprès des scolaires, malgré les restrictions sanitaires. La Ville a missionné deux médiateurs supplémentaires. Mais rien qui permette de réparer des années d'abandon regrette Jean-Claude Reilles, figure du quartier. Il habite là depuis 40 ans mais ne se sent pas entendu. "Les jeunes sont attirés par l'argent facile. Mais le problème c'est que depuis vingt ans il n'y a plus de structures associatives, qui permettaient ce contact avec les parents. Dernièrement c'est la maison de quartier qui a été rasée. A la place on nous promet un nouveau centre commercial. Trois ans qu'on l'attend. La vérité c'est que les associations disparaissent. Et c'est le déclin". Il raconte que dans son bloc d'immeubles, les jeunes familles déménagent quand elle le peuvent. La dernière est partie à Frontignan. "Pourtant c'était des enfants du quartier. Mais ils ne voulaient pas que leurs enfants grandissent là".

Le trafic, au centre du quartier de l'Ile de Thau à Sète devant le centre commercial et à quelques mètres de la médiathèque © Radio France - Marie Ciavatti

Quelles réponses de la Ville et de l'Etat ?

L’ile de Thau fait l’objet d’un programme de rénovation urbaine, tout juste lancé. Le nouveau centre commercial pour remplacer l'actuel en décrépitude, une salle polyvalente... "Mais il faut aussi des programmes pour encadrer ces jeunes, plaide Kawthar Krombi. Ils ne trouvent pas de travail, pas de loisirs parce que tous les centres de loisirs ont été supprimés. Il y a des talents, beaucoup sont doués. Il faut les accompagner pour une vie meilleure. Des programmes à long terme, que les gens ne se sentent pas abandonnés". La Ville promet d'embaucher des jeunes du quartier sur le chantier de rénovation, grâce à la "clause sociale", système prévu à cet effet, mais sans garantie à ce jour.

Le Globe, dernier ensemble d'immeubles rénové dans le quartier de l'Ile de Thau à Sète. © Radio France - Marie Ciavatti

"Ouvrir l'esprit, créer de la cohésion"

Nabil Zerouan se bat pour son quartier. Président du conseil citoyen de l'Ile de Thau, il a grandi ici et monte aujourd'hui un projet de centre multisports, axé sur les sports urbains, en face du collège Jean Moulin, tout proche. Il doit voir le jour d'ici juin 2021. Il veut en faire un lieu d'activités et un repère pour les adolescents, comme lui a connu La Passerelle en son temps, lieu culturel de l'Ile de Thau autrefois bouillonnant et aujourd'hui au ralenti. "A l'époque ça m'a canalisé. Les jeunes ne sont pas nés avec une vocation de délinquant. Il faut libérer l'esprit, créer une cohésion. Ce que veulent les habitants de l'Ile de Thau c'est d'être des Sétois à part entière, ne pas être montrés du doigt. Il y a ici une énergie hors du commun".

Kawthar Krombi, habitante de l'Ile de Thau, médiatrice. Elle travaille à la création d'une maison citoyenne des femmes dans le quartier. © Radio France - Marie Ciavatti

Jean-Claude Reilles, figure du quartier, installé dans l'Ile de Thau depuis 40 ans. © Radio France - Marie Ciavatti

Nabil Zerouan, président du conseil citoyen de l'Ile de Thau et porteur du projet d'un centre multisports qui doit ouvrir en juin 2021. © Radio France - Marie Ciavatti

Le quartier de L'Ile de Thau (Sète, Hérault) fait l'objet d'un projet de rénovation urbaine, avec un nouveau centre commercial prévu pour 2022. © Radio France - Marie Ciavatti

Au pied des immeubles de l'Ile de Thau à Sète. © Radio France - Marie Ciavatti