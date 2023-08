Deux mois après les émeutes, le centre socio-culturel André Malraux à Toul va bientôt rouvrir

Les images de cette nuit du 29 au 30 juin sont encore vives parmi les habitués du centre socio-culturel André Malraux de Toul. Cette nuit-là, l'établissement a été la cible de plusieurs dégradations en marge des émeutes en réaction à la mort de Nahel à Nanterre, tué par un tir de police. Depuis, des travaux ont été engagés, notamment de décontamination. Ce qui laisse espérer une réouverture à la mi-septembre, selon la ville. Même si des travaux resteront à effectuer, les lieux seront en capacité d'accueillir les associations habituellement résidentes du site.

S'adapter

Parmi celles-ci, "Mosaïque", en charge de l'accompagnement de 110 jeunes en proie aux difficultés scolaires. Réfugiée depuis les violences dans l'école Pierre et Marie Curie, à proximité, l'association a passé un été animé. "On a pu se réorganiser en mode camping d'été pour pouvoir accueillir le public", sourit la directrice Angélique Pichard. "Avec un accueil en extérieur sous le soleil et un abri en cas de pluie. On a pu continuer à proposer les actions que l'on souhaitait faire", poursuit-elle, ravie d'avoir pu bénéficier de ces locaux.

Sauf que le 4 septembre prochain, les élèves reprendront leurs quartiers dans l'école, à 2 semaines de la réouverture prévue du centre Malraux. Les locaux estivaux ne seront donc plus disponibles dans leur totalité, et il va falloir à nouveau s'adapter. "A priori, on sait qu'on pourra encore être hebergé. On va se réadapter un peu car certaines salles seront moins disponibles ou plus bruyantes", explique Angélique Pichard. Une version donc réadaptée qui permettra de poursuivre les rencontres avec le public, jusqu'à la réouverture envisagée.