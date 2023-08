Deux mois après les émeutes, le maire de Mons-en-Barœul salue "l'agilité" de ses équipes

Dans la nuit du 28 au 29 juin, quelques jours après la mort de Nahel lors d'un contrôle de police à Nanterre, la mairie de Mons-en-Barœul avait été incendiée en marge des émeutes qui ont éclatées dans plusieurs villes de France. "Ils ont cassé les vitres, défoncé les portes. Vers 00h30, on a réussi à sortir les policiers municipaux du bâtiment en feu", nous racontait alors, sous le choc, Rudy Elegeest , le maire (DVG) de la ville.

ⓘ Publicité

Cinq millions d'euros de dégâts, deux ans de travaux

Deux mois plus tard, le bâtiment est toujours largement inaccessible et la municipalité a dû s'adapter, en délocalisant les services publics dans différents endroits de la ville. "On avait la chance de disposer de nombreux locaux qui étaient vides à quelques centaines de mètres de l'hôtel de ville, explique ce mardi Rudy Elegeest, invité ce mardi matin de France Bleu Nord. Ils étaient destinés à accueillir du commerce, à accueillir des services médicaux. On s'est redéployés sur ces locaux instantanément, dans les deux ou trois jours qui ont suivi, pour réactiver nos missions de service public. Parfois, on dit que l'administration est un peu rigide. Mais là en l'occurrence mes agents ont fait preuve d'une capacité d'agilité, d'adaptation absolument remarquable."

loading

Le maire de Mons-en-Barœul estime à cinq millions d'euros le montant total des dégâts dans sa ville, et les travaux de l'hôtel de ville devrait s'étaler sur deux ans. D'ici le mois d'octobre, Rudy Elegeest espère pouvoir relocaliser plusieurs services dans les parties les moins touchées du bâtiment : "Les ressources humaines, les finances, l'urbanisme, etc. On espère pouvoir les remettre dans la tour qui a été moins impactée par les dégâts. Par contre, ce qui est accueil du public au rez-de-chaussée là cela a été vraiment dévasté." La police municipale, l'état civil, le service des écoles, ou le CCAS devrait donc encore être accueillis pendant plusieurs moins dans des bâtiments annexes.