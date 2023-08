Deux mois après les émeutes, tout le monde s'active pour faire vivre le quartier Saint-Nicolas à Laval

La maison de quartier Saint-Nicolas à Laval propose des ateliers, sorties et soirées, et il y a des habituées !

"Saint Nicolas ce n'est pas les émeutes !" Tout le monde à la Maison de quartier de Laval est d'accord. Les habitants préfèrent mettre en avant les projets, les activités, et la bonne ambiance. Pendant un atelier bricolage, Maria, qui vit à Saint-Nicolas depuis plus de 50 ans, explique : "On fait plein de choses ensemble ici, on chante, on danse, on fait des repas partagés. On vit ensemble !" Celle qui connaît bien le quartier "et que tout le quartier connaît" a aussi vu l'évolution de Saint-Nicolas : "Le quartier est devenu de plus en plus pauvre, les gens travaillent mais ils n'ont quand même pas assez pour vivre correctement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants !"

Une maison de quartier au centre de la vie

Un lieu à Saint-Nicolas colle bien avec la description faite par les habitants, c'est la Maison de quartier. On y trouve des ateliers, des activités en tout genre et des services d'accompagnement pour les habitants de Saint-Nicolas. Samuel Bascou, le directeur détaille son fonctionnement : "Ici on essaye d'accompagner les habitants dans leurs projets. On n'est pas là pour faire à leur place, mais avec eux." Un moyen de coller au plus près des envies et des besoins du public de la Maison de quartier. D'autant que ce ne sont pas les projets qui manquent : "Il y a beaucoup d'idées, d'envie. Cet été par exemple, il y a eu un projet radio, expose Samuel Bascou, qui est né d'une envie de s'exprimer."

En conséquence, la Maison de quartier a ses habitués. Certaines habitantes sont de tous les ateliers ! C'est le cas d'Annick pour qui la Maison de quartier est "ma deuxième maison, je suis presque toujours ici ! J'y suis bien... et puis les animateurs, je les connais depuis qu'ils sont tout petits !" Un esprit de famille qui fait beaucoup pour l'ambiance joyeuse dans le quartier.

Une vie derrière les images très médiatiques des émeutes

Malheureusement toute cette vie de quartier passe très vite au second plan, lorsque les émeutes éclatent fin juin dernier. "Bien sûr c'est frustrant", commence Samuel Bascou, "les émeutes ça se voit beaucoup plus que ce que l'on fait au quotidien". Impossible de rivaliser en termes de communication, mais le directeur de la Maison de quartier garde bon espoir : "je pense que les médias commencent à prendre conscience qu'il y a autre chose derrière ces images de flammes". Le quartier Saint-Nicolas a beaucoup à faire valoir, en ayant obtenu le label territoire zéro chômage, ou en ayant de bonnes infrastructures comme le Palindrome ou la piscine.

Saint-Nicolas est aussi un quartier accueillant pour ceux qui n'y vivent pas selon les habitants : "Nous on accueille tout le monde ! Regardez à la guinguette cet été il y a des gens de partout qui sont venus pour profiter ! On s'y sent bien !" Un constat partagé par Samuel Bascou qui conclut : "Venez à Saint-Nicolas !"