Caen, France

Il voulait revoir sa Normandie... Bruno Massot est de retour à Caen ce mercredi 4 avril 2018. Cinquante jours se sont écoulés depuis son sacre olympique. Une médaille d'or obtenue en patinage artistique en couples , sous les couleurs de l'Allemagne, avec l'Ukrainienne Alijona Savchenko. Le rêve s'est enfin réalisé pour ce français de 29 ans, naturalisé allemand après un interminable bras de fer avec la Fédération française qui ne voulait pas le laisser partir. Invité ce mercredi de France Bleu Normandie, Bruno Massot a expliqué ce matin n'avoir aucun regret.

"j'ai juste pensé à ma carrière(...) j'ai pris la bonne décision . Ma médaille est allemande mais elle est aussi un peu française (...) La fédération allemande m'a beaucoup aidé dans la réalisation de ce rêve"

Sa médaille d'or (560 grammes) ne le quitte plus © Radio France - - Francis Gaugain -

L'émotion pour l'hymne allemand

Bruno Massot dit avoir mis du temps à réaliser qu'il était devenu champion olympique. Depuis ce 15 février en Corée où il explique avoir ressenti la même émotion quand l'hymne allemand a retenti que si cela avait été la Marseillaise, il lui a fallu plusieurs matins pour se dire , en se réveillant près de sa médaille "que tout cela est vrai..."

De retour en Normandie où il a passé le week-end de pâques chez ses parents à Ranville (Calvados), Bruno Massot se souvient des bons et des moins bons moments passés sur la patinoire de Caen. Quand il avait 7 ans et qu'il fallait se lever très tôt le matin pour aller sur la glace. "Je suis super content de revenir ici" raconte Bruno Massot qui dans son sac promène et montre ses médailles. Celle en Or, obtenue en Corée "la plus belle de toutes". Mais aussi une autre, décrochée à Milan il y a quelques jours lorsque le couple est devenu champion du monde.

Champion olympique et champion du monde

2018 est l'année de tous les sacres pour le Normand qui retournera bientôt en Bavière , là où il s'entraine quotidiennement. Avant d'enchainer ensuite les galas dans le monde entier et de penser à la suite de sa carrière. Avec un autre rêve désormais : celui de devenir un jour coach. Car , à 29 ans, le caennais pense maintenant à sa reconversion. Toujours et encore sur la glace car le patinage artistique c'est sa vie.