Deux mois d'attente pour obtenir son passeport dans les mairies savoyardes

Deux mois. C'est le délai qu'il faut désormais pour obtenir son passeport ou une carte d'identité : les mairies savoyardes sont débordées et n'ont plus de créneaux de rendez-vous. Une situation similaire aux autres régions de France.

Pour avoir son passeport à temps, il y a ceux qui anticipent et s'y prennent à l'avance. C'est le cas d'Evelyne. Cette aixoise a fait sa demande en avril et n'a obtenu de rendez-vous qu'en juillet. Son passeport lui sera délivré dans un mois.

Et puis, il y a les autres : certains n'hésitent pas à faire des kilomètres pour avoir leur précieux sésame dans les temps. "Il y a des gens qui viennent de partout en France. On a un monsieur qui venait de Paris. Il est venu exprès en voiture. Il a fait six heures de route pour pouvoir faire sa carte d'identité et son passeport", témoigne Sabrina Guyomard, agente au service des titres d'identité de la mairie d'Aix-les-Bains.

Il faut dire que la situation est la même partout en France. Les plus pressés cherchent donc la mairie avec les délais les plus rapides, et ce malgré "l'assouplissement des règles pour devenir un dossier prioritaire".

400 dossiers en plus

Depuis le mois d'avril, la mairie d'Aix-les-Bains croule sous les demandes. "Ce qui change par rapport aux autres étés, c'est que les gens peuvent partir. Avec le Covid ils ont aussi été enfermés, ils ne se sont pas occupés de leurs papiers. Et là, ils se rendent compte que les papiers ne sont pas bons, et c'est ça qui fait de la demande."

Résultat : depuis trois mois, la mairie de cette commune de Savoie a traité 400 dossiers de plus qu'à l'accoutumé. "D'habitude, on doit faire 600 dossiers par mois, là, on est à 1000", confirme Sabrina Guyomard.

Des solutions insuffisantes

Face à cet afflux anormal, la mairie d'Aix-les-Bains a raccourci la durée des rendez-vous et ouvert une permanence le midi : elle tourne désormais en continu. Mais avec quatre employés, il est difficile de tenir la cadence, et la demande est de toute façon bloquée ensuite : elle doit être traitée par des plateformes, qui elles aussi, sont débordées.