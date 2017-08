Deux mois sans ascenseur à Bordeaux : des habitants au bord de la crise de nerfs

Ils n'en peuvent plus et ont décidé de le faire savoir. Trois ans qu'ils subissent des pannes d'ascenseur à répétition dans leur immeuble du quartier Caudéran à Bordeaux dont deux mois en plein été.

Monique en a assez. C'est ce qui l'a poussé à écrire à FBG. Depuis trois ans, elle subit avec ses voisins de la résidence Léon Blum d'Aquitanis dans le quartier Caudéran de Bordeaux, des pannes d'ascenseur répétées, "de plus en plus longues et fréquentes dans le temps". La dernière, cet été, durant deux mois, avant une réparation et une nouvelle panne il y a quelques jours. "Insupportable et inhumain".

Une locataire de 87 ans obligée de descendre en marche arrière... pour avoir moins peur !

Monique s'est plainte auprès du bailleur Aquitanis, puis à la société Otis, "dans l'indifférence ou presque" dit-elle. "Ils se renvoient la balle". Et de raconter : "ma voisine du 7e étage âgée de 87 ans, obligée de descendre en marche arrière pour ne pas avoir peur de descendre, et s'asseyant à chaque étage sur les marches pour reprendre des forces, au retour des courses. Lamentable !". Elle explique avoir elle-même des problèmes cardiaques, sans oublier les mamans avec leurs poussettes.

Le témoignage de Monique et Loli Copier

Dédommagement financier

Le bailleur social Aquitanis affirme faire tout ce qui est en son pouvoir dans le cadre du contrat qui le lie à Otis, la société qui assure la maintenance des ascenseurs. Il précise aussi que les locataire qui subissent ce très gros désagrément seront dédommagés financièrement.