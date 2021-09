Deux morts sur la route en une nuit en Dordogne, le préfet appelle à "une prise de conscience collective"

25 personnes sont mortes sur les routes du département de la Dordogne depuis le début de l'année 2021. C'est plus que sur toute l'année 2019 et nous ne sommes qu'en septembre. En fin de semaine dernière, un homme de 59 ans s'est tué dans un choc frontal au Lardin Saint Lazare. Quelques heures plus tard, vendredi matin, un jeune homme de 23 ans est mort après avoir percuté un bac à fleurs en béton puis un arbre à Trélissac. "De nouveaux drames" qui peuvent être évités dit la préfecture de la Dordogne. Cela passera par "un changement de comportements"

Des contrôles supplémentaires

Le préfet du département va ordonner davantage de contrôles de préventions les jeudis et samedis soirs explique Thierry Mailles, le directeur de cabinet du préfet : "On va continuer la prévention et le travail que l'on mène sur le terrain tous les ans avec les intervenants sécurité routière. On compte être plus présents près de soirées étudiants, bars et autres pour rappeler le danger de la consommation excessive d'alcool".

Les contrôles vont être renforcés explique Thierry Mailles, le directeur de cabinet du préfet Copier

L'été en Dordogne a été particulièrement meurtrier : sept personnes sont mortes sur les routes du département rien que sur le mois d'août.