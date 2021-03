Deux navettes électriques en circulation à Nice

Inaugurées le jeudi 18 mars, les premières navettes électriques du centre-ville de Nice circulent sur la capitale azuréenne. Les bus font une boucle et partent de l'Avenue Jean Médecin, longent la Promenade des Anglais et passe par l'Opéra.

La Métropole Nice Côte d'Azur, dans le cadre de son plan climat 2025 développe le transport zéro émission. Jeudi 18 mars, elle a inauguré deux navettes 100 % électriques qui sillonnent toute la ville niçoise. L'itinéraire est de 4 kilomètres et atteint les boulevards Victor Hugo ou Dubouchage ainsi que le bord de mer et permettent de rejoindre les lignes 1 et 2 du tramway Lignes d'Azur.

Itinéraire de la navette électrique - Lucile Auconie

Intérieur de la navette électrique de Nice - Lucile Auconie

Il y a deux navettes de dix places qui fonctionnent 7 jours sur 7, et qui passent toutes les quinze minutes.

Le Premier Ministre Jean Castex se rend ce vendredi 19 mars à Nice. Selon le Maire, Christian Estrosi, "ces navettes font partie du plan de relance que l'on signera ce vendredi avec le Premier Ministre. Tout le programme d'une flotte 100 % décarbonée sur la ville de Nice à l’horizon 2025 figure dans ce plan de relance."

Le Maire de Nice Christian Estrosi inaugure les navettes électriques - Lucile Auconie

Une fois lancée, la Métropole Nice Côte d'Azur devrait étendre leur création, en mettant en place de nouveaux véhicules. La Métropole Nice Côte d'Azur veut prendre plusieurs mesures climatique pour atteindre une baisse de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.