Deux nouveaux cas de covid chez les Dragons Catalans

Une semaine après quatre tests positifs au sein des joueurs et du staff, le club perpignanais annonce mardi soir deux nouveaux cas supplémentaires de coronavirus.

Une semaine après avoir été placés à l'isolement pour 14 jours ( parce que trois joueurs et un membre du staff ont été testés positifs), les Dragons Catalans annoncent mardi soir deux nouveaux dans leurs rangs. Il s'agit d'un joueur et d'un membre du staff. Ils ont été testés lors d'un deuxième examen vendredi dernier. Aucune information pour l'instant quant à leurs identités et leurs états de santé.

Le club précise aussi que lors du 3è test pratiqué ce lundi, les 46 tests sont tous revenus négatifs. Les Dragons Catalans doivent, en principe, reprendre l'entrainement mercredi prochain, le 9 septembre, avant de recevoir Wigan au stade Gilbert Brutus, à Perpignan.