Festival Off d'Avignon : deux nouveaux élus mais pas de changement de coprésidence

Deux nouveaux élus au à Avignon Festival et Compagnie, Agnès Chamak et Jean-Paul Bazin, mais c'est le conseil d'administration qui décidera le 22 mars s'il faut changer la coprésidence.

Le festival Off d'Avignon ne change pas de président pour l'instant. À quatre mois tout juste de l'ouverture du festival le 7 juillet, une assemblée générale extraordinaire était organisée lundi 7 mars pour remplacer le président sortant et la trésorière. L'élection de Sébastien Benedetto et Alexia Vidal avait été annulée par la justice début février. Deux nouveaux élus les remplacent mais il faudra attendre 15 jours pour savoir si le président change.

Pas de changement à la présidence

Les deux nouveaux sont Agnès Chamak, du théâtre des Brunes, et Jean-Paul Bazin, artiste producteur. Agnès Chamak du Théâtre des Brunes est élue avec 38 voix, 37 pour l'autre candidat Salvatore Caltabiano de l'Atelier Florentin. Dans l'autre collège, celui des compagnie, c'est le musicien Jean-Paul Bazin qui est élu avec 68 voix face à Pierre Boiteux et Philippe Josserand.

Le vote avait lieu sur internet après une visioconférence et surtout des semaines de polémique, d'amertume et de guerre juridique pour évincer finalement Sébastien Benedetto et Alexia Vidal. Tous deux ne se représentaient pas, mais Avignon Festival et Compagnie n'est pas sans président. Les statuts avaient été modifié en novembre pour permettre une coprésidence, celle d'Alain Coffino Gomez du Théâtre des doms et de Véronique Boutonnet de la Compagnie les Ames Libres.

Le duo est en place depuis l'annulation de l'élection du précédent président. C'est la première fois qu'il y a une coprésidence du Off à Avignon. Et la première fois qu'il y a une femme coprésidente. Pour l'instant, rien ne change: la co-présidence ne bouge pas jusqu'au conseil d'administration le 22 mars.