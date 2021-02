Deux nouveaux médecins attendus à Bonnétable

C'est une très bonne nouvelle pour les habitants de Bonnetable et des environs. La Communauté de commune du Maine Saosnois vient d'annoncer que deux nouveaux médecins allaient s'installer en mars dans ce bassin de vie sinistré en termes de démographie médicale.

Il s'agit d'un couple de médecins espagnols que la Communauté de communes a réussi à convaincre de venir exercer en Sarthe. Pour Bonnétable, classée "zone d'action prioritaire" par l'ARS, c'est une bouffée d'oxygène. Il ne restait que 2 médecins pour 4 000 habitants et même 8 000 si l'on prend en compte les communes limitrophes explique Géraldine Vogel, vice-présidente en charge de la démographie.

"Nous étions en rouge écarlate selon l'Agence régionale de santé. Cela devenait critique. Deux médecins pour une patientèle aussi importante, c'est beaucoup trop peu. C'est donc véritablement un soulagement que de voir arriver ses deux médecins".

Le bouche-à-oreille entre médecins étrangers

Face à ce manque récurent de généraliste, la collectivité a même fait par le passé appel à un cabinet de recrutement. Cela avait permis de faire venir dans le territoire des médecins espagnols. Et cette fois, c'est le bouche-à-oreille entre praticiens hispaniques qui a fonctionné.

"On a 3 médecins espagnols qui se sont installés sur Beaufay", commune dont Géraldine Vogel est la maire. "Et des amis à eux qui voulaient s'installer également en France sont venus les voir. Notre territoire leur a plu. Ils m'ont alors contacté et on leur a proposé Bonnétable". Pour faciliter leur installation, la collectivité met à disposition gratuitement pendant un an cabinet et logement.

8 médecins en 3 ans

Ces recherches actives combinées à des aides à l'installation ont permis d'attirer 8 généralistes en 3 ans. Mais le problème n'est pas réglé pour autant précise Frédéric Beauchef, maire de Mamers et président de la com com. "Ce n'est jamais gagné. On règle la situation quelque part et un autre problème apparait ailleurs. Là, c'est bon pour Bonnétable mais Marolles-les-Braults, où il y a deux médecins, il va y avoir un départ à la retraite et à Saint-Comes-en-Vairais, il n'y a plus aucun généraliste".

Le problème se posera d'ailleurs à nouveau dans quelques années, les 2 médecins actuels étant proches de la retraite.