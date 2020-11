Deux nouveaux paquebots se confinent dans le port de Caen

Deux navires de croisière sont amarrés dans le port de Caen-Ouistreham, sous le viaduc de Calix. Les paquebots de la compagnie Le Ponant restent à quai en raison du second confinement en France. Ils rejoignent deux autres ferries déjà présents depuis le printemps dernier.

Les automobilistes qui empruntent le viaduc de Calix sur le boulevard périphérique de Caen ne les ont pas raté. Deux nouveaux navires viennent de s'amarrer dans le port de Caen-Ouistreham. Il s'agit de bateaux de croisière de la compagnie française Le Ponant : le Dumont d'Urville et le Bougainville. Comme au printemps dernier avec le Barfleur de la Brittany Ferries et le paquebot battant pavillon bahamien World Odissey (qui sont toujours dans le bassin de Calix), ces deux bateaux sont à quai en raison du confinement. Ils sont arrivés les vendredi 30 octobre et dimanche 1er novembre.

Ces deux navires sont jumeaux. Ils mesurent 131 mètres de long et 18 mètres de large. Ils peuvent accueillir chacun jusqu'à 184 passagers au sein de 92 cabines et suites. Un spa, une piscine extérieure et deux restaurants complètent ces paquebot de luxe. 112 membres d'équipage sont à bord habituellement.

Les armateurs cherchent une place pour l'hivernage

La compagnie Le Ponant cherchait un port pouvant accueillir les deux bateaux en même temps. Le port de Caen-Ouistreham ne lui est pas étranger car chaque année, un navire de la flotte fait une escale de croisière dans la capitale normande. L'hivernage des deux paquebots de luxe devrait durer jusqu'à la fin de l'année. En ce moment, les armateurs cherchent des places pour pouvoir amarrer leurs navires. Le port de Caen pourrait encore en accueillir mais de plus petite taille : une place ou deux pour des bateaux de prestiges d'une cinquantaine de mètres.