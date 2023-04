Deux nouveaux requins pointes noires dans l'Océarium du Croisic

Le 7 mars dernier, deux nouveaux requins pointes noires ont débarqué dans l’espace "Requins d’Australie" à l'Océarium du Croisic. Ces deux nouveaux requins de l'espèce « Carcharhinus melanopterus » sont le fruit d’un partenariat avec l’Aquarium de Vendée situé à Talmont-Saint-Hilaire.

Créer de nouveaux couples reproducteurs

Cette opération a pour but de stimuler et d’augmenter les chances de créer des couples reproducteurs pour cette espèce. "Les requins faisant partie des rares familles de poissons qui s’accouplent, c’est donc notre mission de favoriser les compatibilités entre les deux sexes et ainsi de développer nos possibilités de reproduction. Nous avons donc maintenant quatre mâles et trois femelles… un bon sexe ratio pour souhaiter la naissance de juvéniles à moyen terme", raconte l'Océarium dans son communiqué.

Après avoir été légèrement sédatés, les animaux ont été transportés jusqu’au Croisic où ils ont pu faire connaissance avec leurs congénères. Inoffensifs pour l’homme, ils peuvent être observés régulièrement dans les eaux peu profondes de l’Indo-Pacifique malgré leur caractère craintif. Ils se nourrissent de poissons, céphalopodes et crustacés.