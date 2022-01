Deux nouveaux séismes ressentis dans le Nord Franche-Comté

Dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 janvier, deux nouveaux tremblements de terre ont été recensés dans le Nord Franche-Comté. L'un vers 00h50 près de Dampjoux, dans le Doubs, de magnitude 1.4. L'autre, vers 1h40, à Damvant, à la frontière entre la France et la Suisse, de magnitude 3.4.

La terre a de nouveau tremblé cette nuit dans le Nord Franche-Comté. Le Réseau National de Surveillance Sismique a observé deux séismes entre minuit et deux heures du matin.

Le premier tremblement de terre a été recensé vers 00h50 près de Dampjoux (Doubs), de magnitude 1.4. Le deuxième tremblement était plus important : de magnitude 3.4. Il est arrivé moins d'une heure plus tard, vers 1h40. Son épicentre se trouve à Damvant, à la frontière entre la France et la Suisse.

L'épicentre du séisme ressenti dans la nuit du Réveillon de Noël était situé exactement au même endroit. Trois secousses de magnitude supérieure à 3 ont été ressenties au sud-est de Montbéliard depuis fin novembre.