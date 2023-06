Deux nouveaux tableaux au Musée des Beaux-Arts d'Orléans, et deux femmes en tête d'affiche

Deux nouveaux tableaux sont accrochés ce mercredi 7 juin dans les salles du musée des Beaux-Arts d'Orléans, et tous les deux ont une place particulière dans l'histoire de la ville et de son musée, pour plusieurs raisons. L'un représente la sculptrice Marie d'Orléans, dans son atelier. Ce portrait peint en 1839 par l'artiste romantique Ary Scheffer, la représente en train de peindre la "Jeanne d'Arc en prière" dont la sculpture orne la cour de l'hôtel Groslot.

Le père de Marie d'Orléans, Louis-Philippe, duc d'Orléans, avait donné cette statue à la ville à la mort de sa fille. L'accrochage de ce tableau est en soi un événement, car le musée l'a acheté il y a plus d'un an, lors d'une vente aux enchères en Allemagne. Il est finalement arrivé en avril dernier, un an plus tard. C'est donc un petit événement qu'il puisse enfin trouver sa place au musée des Beaux-Arts d'Orléans dit Olivia Voisin, la conservatrice des musées d'Orléans : "Il y a eu des problèmes administratifs, puis nous voulions alléger le vernis, corriger un petit défaut sur le cadre, d'origine, somptueux".

"Bacchus enfant" acquis grâce au financement participatif

L'autre tableau représente Bacchus enfant et il est l'oeuvre de Julie Duvidal Montferrier, l'une de ces femmes peintres souvent oubliées que le musée remet à leur juste place aujourd'hui. Il avait été acheté par le duc d'Orléans, encore lui, qui l'avait ajouté à sa collection et l'avait sauvé des flammes lors de l'incendie du Palais-Royal.

"Bacchus enfant" de Julie Duvidal-Monteferrier © Radio France - Anne Oger

Le point commun entre ces deux oeuvres, outre qu'elles mettent toutes les deux des femmes à l'honneur, c'est qu'elles ont pu être acquises grâce au mécenat. Celui d'une entreprise, Oakridge, pour le portrait de Marie d'Orléans. Celui de 218 donateurs, pour le "Bacchus enfant" de Julie Duvidal. Le musée avait lancé une campagne de financement participatif qui a connu un succès fulgurant. "Il fallait réunir 45 000 euros pour acquérir ce tableau, et les 218 donateurs l'ont fait en à peine un mois et demi" raconte Olivia Voisin.

"On se sent bien face à ce tableau"

Leurs noms figurent sous ce portrait de Bacchus, le dieu du vin, incarné ici sous les traits d'un enfant au regard doux, dans le jour naissant, une oeuvre toute en douceur souligne Olivia Voisin. "On se sent bien face à ce tableau, et c'est ce qu'on recherche ici. Et puis c'est plaisir redoublé, de l'accorcher. A la fois le plaisir d'accrocher un très beau tableau, très lié à l'histoire d'Orléans. Mais aussi une oeuvre choisie par les orléanais et qui fait leur fierté".

Derrière la douceur qui entoure le visage de ce Bacchus se cache la détermination de Julie Duvidal. Etre femme et peintre au 19ème siècle n'avait rien de simple. C'est son combat aussi qui est raconté à travers ce tableau. Et c'est ce que permet le mécenat : faire appel au public, aux entreprises, c'est leur rendre une partie de leur histoire. "Ces campagnes de mécénat participatif réunissent des personnalités très différentes. Des personnes qui viennent toutes les semaines, et d'autres qui n'ont jamais osé entrer et qui y voient une façon de s'approprier leur histoire".

Ces deux tableaux trônent dans les salles du musée des Beaux-Arts désormais. Il y aura des visites, des animations, autour de ces deux nouvelles oeuvres, autour des femmes dans la peinture, également, car elles en sont le symbole.