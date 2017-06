Deux nouvelles familles syriennes arrivent dans l'Indre

Les deux familles de réfugiés syriens attendues depuis un an dans le sud de l'Indre doivent arriver samedi en France.

Cela fait plus d'un an qu'elles sont attendues dans le sud de l'Indre. Deux familles de réfugiés syriens arrivent samedi. Elles vont prendre l'avion à Beyrouth au Liban et doivent atterrir en fin de matinée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à Paris, grâce à la mobilisation du collectif "Accueil du cœur 36" qui regroupe des dizaines d'habitants. Ces deux familles pourront emménager dès leur arrivée dans la journée samedi dans deux appartements mis à disposition par les mairies d'Argenton-sur-Creuse et de Mosnay. Une poignée de membres du collectif, dont un qui parle arabe, va aller les chercher à l'aéroport. Ils seront accompagnés d'un interprète syrien.

Ces deux appartements qui vont accueillir les familles sont prêts depuis des semaines, les membres du collectif se sont débrouillés pour les meubler. Après plusieurs appels aux dons et actions diverses , une cagnotte a pu être économisée. Elle va leur permettre de payer les factures courantes comme l'eau et l'électricité. Ces deux familles sont composées de deux couples âgés de 45 à 55 ans avec leurs 3 enfants respectifs. Les aînés sont des garçons et il y a 4 petites filles. Les enfants sont déjà inscrits dans les écoles et collèges du secteur et sont attendus avec impatience par leur futurs petits camarades berrichons. Ces 10 syriens sont originaires d'Alep et habitaient le même quartier. Ils ont fui leur ville ensemble et ont échoué dans un camp près de Damas. Ils arrivent en France avec un visa touristique de six mois, et demanderont l'asile en France une fois mis à l'abri dans le sud de l'Indre. Seul l'un des pères parle pour l'instant français.