Deux nouvelles maisons de services au publics en Côte-d'Or

Les maisons de services au public de Châtillon-sur-Seine et Nuits-Saint-Georges qui ont fait acte de candidature en février dernier, viennent d’être labellisées, portant ainsi le réseau à 12 structures France Services en Côte-d’Or.

Annoncée par le Président de la République le 25 avril 2019, la mise en place du réseau France Services a pour objectif de permettre aux Français de procéder aux principales démarches administratives du quotidien dans un lieu unique à proximité de leur domicile où ils seraient accueillis par des personnes formées et disponibles.

Plusieurs autres projets sont actuellement à l’étude avec les différents acteurs locaux en vue de compléter le maillage territorial du département. Chaque structure perçoit au titre du soutien de l’État, pour son fonctionnement, un financement global de 30 000 € par an, répartis à parité entre le Fonds national d’aménagement et de développement des territoires (FNADT) et le Fonds Inter-opérateurs (FIO).