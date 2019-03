Deux nouvelles mesures pour l'accès au numérique annoncées par Edouard Philippe en visite dans le Gers

Environ 6,8 millions de Français sont privés d'un "accès de qualité minimal" à Internet selon UFC-Que-Choisir. Beaucoup de territoires, notamment ruraux, sont enclavés numériquement. Edouard Philippe a annoncé en faire une priorité durant sa visite dans le Gers ce vendredi. Deux nouvelles mesures ont été annoncées par le Premier ministre : "le guichet cohésion numérique" et le "pass numérique."

Le guichet cohésion numérique permet de "soutenir, via les opérateurs, l'équipement de ces foyers en solutions de réception hertzienne", a expliqué Edouard Philippe. L'enveloppe s'élève à 100 millions d'euros et permettra d’attribuer jusqu'à 150 euros par foyer. Cet aide pourra être abondée par les collectivités locales, précise le chef du gouvernement.

Ce dispositif permet depuis ce vendredi de financer des antennes satellites et radio. Il concernera également des boîtiers 4G fixe "dés la fin de l'année."

"L'idée, c'est de dire: si on ne peut pas amener la fibre et le haut débit partout, il faut accompagner le consommateur final dans un équipement qui lui permettra de bénéficier du même service", détaille Edouard Philippe.

Le Premier ministre a également reconnu "qu'un certain nombre de foyers n'auront pas le haut débit avec la fibre en 2020", du fait notamment de l'étendue du territoire, d'une densité de population parfois faible ou de reliefs compliqués. Emmanuel Macron avait pourtant fixé cet objectif ainsi que celui de l'accès au très haut débit partout en France pour 2022.

Edouard Philippe a également annoncé le lancement du "pass numérique", permettant de financer une formation aux outils numériques pour les personnes en situation de difficulté. Un dispositif déjà expérimenté depuis 2017 en Gironde, en Ardèche, en Guyane ou sur l'Île de la Réunion.

"Nous allons généraliser cette pratique et apporter 10 millions d'euros au côté des collectivités", pour la financer, a assuré le chef du gouvernement. En septembre, la question était évoquée sur l'antenne de France Bleu Paris par Mounir Mahjoubi, le secrétaire d'Etat chargé du numérique.

"On a fait de nombreux tests depuis un an et demi et dans ces tests on voit que sur certains publics cela a un effet incroyable. Sur les jeunes retraités de 60 à 70 ans, quand on fait cette formation, 90% d'entre eux disent, à la fin des 20 heures de formation, ça y est, je me sens autonome. Quand on fait ça, c'est une véritable victoire" - Mounir Mahhjoubi, le secrétaire d'Etat chargé du numérique.