Deux pavés de la mémoire posés à Évron pour honorer deux victimes du nazisme

Deux pavés pour entretenir la mémoire. Ils sont installés ce mercredi sur la chaussée, rue de Laval à Évron, dans l'Est-Mayennais, pour honorer deux victimes juives du nazisme Hersch Karez et Levy Sztokman. Ils ont été arrêtés dans le camp d'Évron en 1942, transportés à Angers puis déportés à Auschwitz. Ces pavés dorés, en laiton, sont l'œuvre de Gunter Demnig, un artiste allemand et sont posés à leur dernière adresse connue, le camp d'Évron, en présence des familles des victimes.

Elisabeth Dupleix, archiviste à Évron (à gauche) et Christophe Woehrle, président de Stolpersteine France (à droite), avec les deux pavés de mémoire. © Radio France - Alexandre Frémont

Deux ans de travail pour ces deux pavés

C'est le fruit d'un long de travail de près de deux ans initié par la mairie d'Évron, qui souhaitait commémorer les 80 ans de la déportation et l'extermination des juifs, des nomades, des déportés politiques, des homosexuels, des témoins de Jéhovah, des handicapés et de toutes les victimes du nazisme. Pour ça, le Mémorial des déportés de la Mayenne propose de rendre hommage à deux victimes juives d'Évron, déportées dans les camps. Il suggère donc de faire appelle à l'association Stolpersteine , association qui pose des pavés artistiques partout en France (les Stolpersteine, ce qui veut dire pierre sur laquelle on trébuche) en mémoire des déportés.

"Il ne s'agit pas juste de fabriquer des pavés et de les déposer", commence Christophe Woehrle, son président, "il y a derrière tout ça toute la mise en œuvre de la recherche, ce qui faut faire pour mettre les informations sur les pavés et puis il y a la recherche des familles". Il reçoit l'aide de Elisabeth Dupleix, archiviste à Évron, qui découvre l'existence d'un camp dans la commune. "Il a été construit au printemps 1940 pour accueillir d'abord les réfugiés de l'Aisne", détaille l'archiviste, "à l'arrivée de l'occupation allemande il a servi de cantonnement à une partie des troupes allemandes et aux prisonniers français et à la fin de la guerre il a été transformé en camp de prisonniers allemands, gardé par les Français". Elle continue, "on ne sait pas comment Mr Karez et Mr Sztokman se sont retrouvés au camp, on suppose que c'est du fait de leur arrestation, ils ont séjourné quelque temps au camp et ils ont ensuite été déportés", détaille Elisabeth Dupleix.

Le pavé en mémoire d'Hersch Karez, arrêté en 1942 au camp d'Évron. © Radio France - Alexandre Frémont

Le pavé en mémoire de Levy Sztokman, arrêté également en 1942 au camp d'Évron. © Radio France - Alexandre Frémont

Sur ces pavés, on retrouve donc de nombreuses informations sur ces deux victimes. "La première formule est toujours 'Ici habitait' et on met ensuite le prénom et le nom", décrit Christophe Woehrle, "on met également l'année de naissance, tout le parcours de déportation, avec la mention 'Arrêté le' puis les camps d'internement". On apprend donc que les deux victimes ont été transférés à Angers puis Auschwitz. Hersch Karez a été assassiné peu après la libération du camp et Levy Sztokman, lui, a connu les marches de la mort, Mauthausen puis a été assassiné dans un autre camp limitrophe.

Deux classes vont entretenir la mémoire de ces victimes

Deux classes d'Évron sont également présentes à cette cérémonie, elles parraineront ces pavés et le but est de revenir sur place chaque année pour les polir et entretenir la mémoire. "On leur met à disposition un dossier pédagogique, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des éléments des recherches effectuées en amont", affirme Christophe Woehrle, "et ce sont eux qui doivent retracer le parcours des victimes, donc il y a une proximité avec la victime, ce n'est plus qu'un nom, ça devient quelque chose de concret, on a même souvent des photos donc ça devient un visage et on leur explique que ça s'est passé chez eux et ça devient pour eux quelque chose de concret", conclut le président de Stolpersteine.