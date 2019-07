Deux Périgourdins champions de France d'aquathlon

Fabrice Bossion et Valérie Ducatillion ont remporté la première place de la compétition, chacun dans leur catégorie, ce dimanche 21 juillet à Bergerac. Ils disputent les championnats d'Europe le 28 juillet en Russie.

Bergerac, France

Deux Périgourdins sur les plus hautes marches des podium du championnat de France d'Aquathlon, une discipline qui mêle natation et course à pied.

Les championnats d'Europe en Russie

Fabrice Boission a terminé premier chez les hommes, Valérie Ducatillion, première chez les femmes ce dimanche 21 juillet à Bergerac. Les deux athlètes sont licenciés au club d'athlétisme du CAP Périgueux.

Ils n'ont que quelques jours de repos avant de s'envoler pour la Russie et participer aux championnats d'Europe, ce dimanche 28 juillet.