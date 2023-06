Deux Périgourdins sont champions du monde de Footgolf

Tony Rodes et Luc Girou, les deux Périgourdins champions du monde avec l'équipe de France ont créé leur club à Siorac-en-Périgord

C'est une discipline assez peu connue du grand public mais "quand vous l'essayez, vous devenez accro", témoigne Luc Girou. Il vient tout juste de rentrer d'Orlando, en Floride, aux États-Unis avec ce titre de champion du monde de Footgolf par équipe. C'était la première participation au mondial pour ce Périgourdin et pour l'un de ses amis, Tony Rodes, avec qui il a découvert cette discipline.

L'équipe de France décroche une deuxième étoile, deux Périgourdins étaient dans l'équipe composée d'une trentaine de joueurs. - Lucinda Steed FootGolf Photography

Deuxième étoile pour la France

Le Footgolf "se joue sur un parcours de golf et comme au golf, il s'agit de faire entrer des ballons dans des trous sur le parcours, sauf que là, ce sont des ballons de foot". La France est l'une des nations leader de la discipline avec un premier titre décroché au Mondial en 2018. Elle accroche désormais sa deuxième étoile.

Luc Girou découvre ce sport qui réunit environ un millier de licenciés en France, en août 2020, au sortir du confinement, car le golf de Siorac-en-Périgord est le seul à proposer un parcours de Footgolf.

L'ancien footballeur se prend vite au jeu. Avec Tony Rodes, ils montent le club de Footgolf, à Siorac-en-Périgord et ils enchaînent les compétitions, ce qui leur permet d'être sélectionnés en décembre dernier en équipe de France pour participer au Mondial. Ils reviennent avec la médaille, beaucoup de fierté et une expérience certaine en espérant que ce titre amène d'autres Périgourdins à se lancer dans le Footgolf, "cela se pratique à tout âge et il n'a pas de capacités particulières à avoir" même si Luc Girou reconnaît qu'il faut un "bon mental".

Le club de Siorac-en-Périgord organise une compétition régionale ce samedi 10 juin, à partir de 8h30.