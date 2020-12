Deux personnes retrouvées mortes dans leur voiture tombée dans un chenal à Bourcefranc

L'alerte a été donnée peu avant 8 heures 30. La voiture était immergée dans le chenal, sur le toit, seules les quatre roues étaient hors de l'eau. Les pompiers plongeurs ont découvert, à l'intérieur de l'habitacle, deux personnes décédées. Il s'agit de deux hommes âgés de 24 et 37 ans originaires de Charente-Maritime. L'accident s'est vraisemblablement produit dans la nuit entre 3 heures et 7 heures du matin. La voiture revenait du chenal de Mérignac connu pour ses cabanes de pêcheurs et d'ostréiculteurs.

Une vingtaine de pompiers a été mobilisée. Le maire de la commune, Guy Proteau, très ému par cet accident tragique, s'est rendu sur place. Le parquet de la Rochelle a été saisi. Pour l'heure les premiers éléments laissent à penser qu'il s'agit d'une sortie de route mais d'autres investigations sont en cours.