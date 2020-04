Deux petits chatons jetés vivants dans un container à Montpinchon

Samedi 18 avril au matin, une habitante de Montpinchon (Manche) entend des miaulements devant un container. Les pompiers arrivent sur place et sauvent deux petits chatons de quelques jours. Un geste "impardonnable" pour la maire de la commune.

Dans la matinée du samedi 18 avril, une habitante de Montpinchon (Manche) entend des petits cris, des miaulements devant un container. Elle décide d'appeler les pompiers.

"Quatre heures plus tard ils seraient morts"

Les pompiers n'ont pas hésité à se déplacer. Ils ont procédé au sauvetage de deux petits chatons. Pour cela, un des pompiers a dû descendre plusieurs mètres dans le container, équipé d'un harnais et d'une corde. "Les chatons étaient déshydratés et en danger, quatre heures plus tard ils seraient morts" précise la maire Valérie Grieu-Leconte.

Les pompiers sur place ont pu sauver in extremis les deux petits chatons. - Valérie Grieu-Leconte DR

"Confinement ou non, un barbare reste un barbare"

J'étais complètement sidérée quand j'ai appris qu'un tel acte avait été commis chez moi, dans ma commune, que des gens puissent balancer des chatons dans un container. C'est d'une cruauté extrême" s'indigne la maire de Montpinchon. Confinement ou non, un barbare reste un barbare. J'avais qu'une envie, c'est de retrouver l'auteur de ce fait impardonnable. Cette personne n'a pas de visage mais elle devrait avoir honte en se regardant dans la glace.

Aujourd'hui, les petits chatons vont bien. Ils ont été adoptés par une maman chat très attentionnée.