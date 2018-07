Si vous voulez aller à la piscine cet été à Saint-Étienne, vous n'aurez guère l'embarras du choix. Du 2 au 22 juillet, vous pouvez plonger à Raymond Sommet et à Yves Nayme. En août, il faudra se contenter de la piscine Raymond Sommet, seule ouverte dans l'agglomération.

Saint-Étienne, France

Dans la Loire, les piscines de Saint-Étienne se préparent au coup de chaud de l'été. C'est le moment où il y a plus de monde dans les bassins, la fréquentation double facilement. Pourtant cet été, deux seulement seront ouvertes sur les cinq piscines existantes : Yves Nayme et Raymond Sommet. Les autres piscines sont fermées pour être vidangées.

Le responsable des piscines à Saint-Étienne, Jean-Luc Mallard, s'est penché sur les chiffres de fréquentation de l'année dernière. À Raymond Sommet au parc François Mitterrand, on compte en moyenne 8 000 entrées par mois et l'été, on en recense 22 000. S'il n'y a que deux piscines ouvertes, c'est tout simplement parce qu'en 2017, la piscine Raymond Sommet a été bondée un seul jour : le 18 juillet avec 1 700 entrées. Pour la mairie, puisque la piscine n'est jamais pleine il n'y a pas de nécessité de répartir les baigneurs sur d'autres sites.

Autre argument de la ville de Saint-Étienne pour rassurer les habitants, cette année il devrait y avoir moins de monde à Raymond Sommet parce que les piscines d'Andrézieux-Bouthéon et de Sorbiers sont ouvertes. Ce n'était pas le cas l'été dernier.

Elias et ses amis viennent une fois par semaine l'été à la piscine de Raymond Sommet à Saint-Étienne © Radio France - Marion Aquilina