Deux policiers municipaux de Lunel empêchent une tentative de suicide en gare

C'était il y a 15 jours, le 11 septembre, en début de soirée, le bureau de police municipal de Lunel reçoit un appel signalant un comportement dangereux d'une jeune femme près des voies en gare.

ⓘ Publicité

Deux policiers s'y rendent immédiatement, ils l'aperçoivent, assise sur le rebord du quai, les jambes dans le vide, ils s'approchent d'elle sans l'effrayer et tentent de lui parler mais il leur faut réagir vite car un tgv est annoncé et elle se penche en avant vers les rails. L'un des agents la pousse sur le coté, l'autre l'attrape par les épaules et la tire en arrière. Ils l'éloignent de la voie juste avant le passage du train. La jeune fille est prise en charge par les pompiers qui l'emmènent aux urgences psychiatriques.

La ville de Lunel souligne le sang froid des deux agents qui ont évité un drame, en effectuant leur mission de secours et de sécurité qui fait partie de leur travail qui ne se résume pas à la verbalisation.