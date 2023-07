Deux pompiers de la Somme partent lutter contre les mégafeux au Canada

Alors que plus de 10 millions d'hectares ont déjà brulé depuis le début de l'année au Canada, des pompiers français s'apprêtent à partir en renfort. 124 soldats du feu partent ce mercredi de Marseille, pour épauler leurs collègues face aux mégafeux. Deux sapeurs-pompiers professionnels de la Somme, spécialisés en feux de forêt, font partie du détachement. Ils ont quitté Amiens ce mardi après-midi.

Pour prendre part à l'aventure, deux impératifs : être formé pour lutter contre les feux de forêt, et avoir un passeport valide. Des conditions remplies par l'adjudant-chef Sébastien Béguin, du centre de secours d'Abbeville et la sergente Stéphanie Lefebvre, du centre de secours d'Amiens Poulainville. "C'est une vraie volonté, à la fois de la direction et des administrateurs, de participer autant que possible à la solidarité nationale. Celle-ci s'exprime aujourd'hui à l'international, mais il est important, dès que possible, de contribuer à l'ensemble des départs", souligne le colonel Christophe Petit, directeur départemental adjoint du SDIS de la Somme.

Une expérience utile dans le futur

"Nous avons investi sur la formation de ces personnels pour bénéficier de leur expertise au sein du département de la Somme et par leur participation à des événements d'envergure tels que ceux-ci, ils vont nous permettre de rapporter de l'expérience. L'année prochaine, ils seront sollicités pour participer à des formations internes pour qu'ils fassent finalement part de leur expérience, de ce qu'ils ont développé là-bas pour améliorer nos pratiques opérationnelles", poursuit le colonel Christophe Petit. Dans la Somme, 70 sapeurs-pompiers sont aujourd'hui formés à la lutte contre les feux de forêts.

Les deux pompiers de la Somme partent pour trois semaines au Canada. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Cet engagement, de trois semaines, est une fierté pour les deux pompiers samariens. "Ce sont des expériences inoubliables. Sur un feu de forêt, il faut tout se souder, il faut s'entendre entre nous et savoir se battre jusqu'au bout", explique par exemple la sergente Stéphanie Lefebvre.

Des centaines de feux "hors de contrôle"

Alors que la France a aussi pu bénéficier du soutien de pompiers d'autres pays, notamment en 2022, les deux volontaires n'ont pas hésité. "Quand cela nous arrive en France, on est content que les soldats du feu des autres pays viennent nous renforcer. Aujourd'hui on rend la balle en allant rendre service, on sait qu'ils ont besoin de nous, ils ont besoin de renforts. On répond présents", ajoute l'adjudant-chef Sébastien Béguin. En Picardie, un pompier de l'Aisne doit également prendre part à ce détachement.

A l'été 2022, les pompiers de la Somme ont été mobilisés à plusieurs reprises pour soulager les SDIS de plusieurs départements confrontés à d'importants incendies. Le cas en Gironde, mais aussi dans le Maine-et-Loire et le Finistère. Au Canada, plus de dix millions d'hectares ont déjà brûlé cette année, avec 882 feux toujours actifs lundi, dont 579 considérés comme hors de contrôle, a expliqué le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC). Deux pompiers sont morts en luttant contre ces mégafeux.