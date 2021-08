Deux pompiers mayennais aux Antilles, face à l'épidémie de covid

Denis Gicquel et Audrey Queneville (au centre) sont partis dimanche après-midi en renfort de leurs collègues en Guadeloupe et en Martinique

Ils sont partis pour deux semaines aux Antilles : comme une soixantaine de leurs collègues en France, deux sapeurs-pompiers mayennais vont renforcer les centres de secours sur place, débordés par la prise en charge de patients Covid toujours plus nombreux. En Guadeloupe et en Martinique, l'épidémie fait rage depuis plusieurs semaines, et les équipes sur place fatiguent.

Mission de soutien

Audrey Quenneville, du centre de secours de Mayenne, et Denis Gicquel, de celui de Fontaine Couverte, vont être chargés de faire du secours à personne sur place, comme de la lutte contre les incendies s'ils surviennent. Âgée de 24 ans, c'est "une toute première" pour Audrey Quenneville : "c'est vraiment une découverte de la Guadeloupe, des collègues avec qui je vais partager les 15 prochains jours, _ce sera une belle expérience_."

"Il y a du déjà du monde sur place, précise le colonel du SDIS 53, Thierry Dedieu. C'est la relève des équipes. Il s'agit de remplacer les collègues soit malades, soit cas contact, ou tout simplement renforcer les capacités locales en cas de forte activité." Chacun est parti avec deux sacs de 23 kilos à la main, tenue d'intervention complète de pompier à l'intérieur, et avec des pommades anti moustiques-tigres.

Les pompiers partent avec leur tenue complète d'intervention © Radio France - Valentin Plat

"Quand on part en mission, c'est _un rythme relativement soutenu, 24 heures de travail puis 24 heures de repos_, il y a beaucoup d'inconnues", précise Thierry Dedieu. Les deux mayennais vont être logés "soit dans des gymnases, dans des cantonnements en fonction des ressources locales, ça peut être des hôtels comme des centres d'accueil". Des missions qui restent relativement rares : la dernière fois que des sapeurs-pompiers mayennais ont été mobilisés dans une autre région, c'était en 2003 lors des incendies dans le sud de la France.