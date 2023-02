Deux pompiers toulousains à la recherche de victimes après le séisme en Turquie

Le bilan ne cesse de s’alourdir. Le séisme qui a secoué la Turquie et la Syrie lundi a fait plus de 9.600 morts, et plus de 44.000 blessés, selon les derniers bilans officiels publiés ce mercredi. Le bilan total devrait continuer de grimper considérablement car des centaines de personnes restent piégées sous les décombres notamment dans les zones rebelles syriennes.

36 personnes et trois chiens

Pour le moment, aucun pompier n’a été sélectionné dans les départements autour de Toulouse pour faire partie des convois français qui vont tenter de retrouver des victimes dans les décombres via les SDIS. En revanche, via des associations, comme les PUI Pompiers de l’urgence internationale deux Toulousains sont partis. L’association basée à Limoges a envoyé une grosse équipe de 36 personnes et trois chiens. L’association est partie sur la base d'une demande d’aide internationale en tant qu’équipe hussard (c’est-à-dire que c’est équipe de recherche et de sauvetage) pour extraire des victimes des décombres, s'il y en a encore moyen de le faire.

Barbara Menke, membre et chargée de communication de PUI et pompiers volontaires au SDIS 31 à Caraman explique pourquoi : " Il faut une grande équipe avec de nombreuses spécialités et expertises. Je dois aussi mentionner qu'il y a trois chiens de recherche avec eux. Dans l’équipe, il y a deux personnes du SDIS 31, c'est à dire du Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne, deux pompiers professionnels."

Victor Martinez et Gilles Sabatier

Victor Martinez et Gilles Sabatier qui travaillent tous les deux à Colomiers au sein du SDIS 31 sont donc partis pour la Turquie. Victor Martinez a déjà effectué plusieurs missions avec l’association. "Dans l'association, nous sommes tous bénévoles. 130, 140 bénévoles, essentiellement des pompiers, mais pas que. Il faut avoir du temps libre. Il faut poser des congés pour pouvoir partir, sachant qu'on reçoit un SMS très tôt le matin et qu'il faut pouvoir réagir pratiquement dans l'heure et dire oui, non, je suis disponible, je peux partir pour les dix jours à venir. Donc c'est compliqué." dit Barbara Menke.

Les membres de PUI a encore peu de nouvelles à ce stade car l’équipe est arrivée mardi soir en Turquie mais ce mercredi matin dans la province touchée. Ils sont à haute altitude, autour de 1000 mètres. Il fait très froid, -7 degrés, ce qui évidemment complique le travail des secours, mais qui est plus compliqué encore pour les victimes. Un site de recherche leur a été affecté par l’AFAD, qui est l'organisme public turc de gestion des catastrophes. Ils vont donc commencer à travailler dans ce secteur. Ils avaient du matériel, qu'ils ont apporté dans l’avion commercial avec eux et ils attendent maintenant de recevoir le matériel plus lourd qui va arriver en Turquie par cargo.

Barbara Menke confirme qu’il faut que tout se mette en place très rapidement : "Chaque minute compte en fait. Il y a le temps de voyage, le temps ensuite d'installation qui est très rapide. Dès qu'on a un site de travail, on commence la reconnaissance et puis tout se met en place pour identifier si oui ou non sur ce site il y a des victimes et comment pouvoir accéder à ces victimes le plus rapidement possible. le but : les extraire dans de bonnes conditions et de manière sécurisée évidemment."

Expérience en Turquie

L'organisation pays a été la première organisation française à obtenir la classification Insarag ( comme International search and rescue advisory group), un groupe de coordination humanitaire sous l'égide des Nations unies. PUI a eu l'homologation pour la première fois en 2010. "À chaque fois, on doit se prêter à un exercice long et assez compliqué pour pouvoir démontrer toute l'étendue de notre expertise. Le fait qu'on travaille des bonnes conditions de sécurité. Ce label permet de se déployer quand il se passe une catastrophe à l’international." dit la chargée de communication.

L'Association a vu le jour en 2004, mais cinq ans auparavant, il y a eu le séisme d'Izmir et le président fondateur, le lieutenant-colonel Besson, était parti avec une autre association. Et c'est notamment cette mission, qui l'avait conforté dans l'idée qu'il y avait vraiment du travail pour une organisation de secours. Depuis, PUI a fait des centaines de missions, des missions d'urgence et aussi des missions de formation. L’association est intervenue notamment au Népal, en Équateur et plus récemment en Indonésie.