Deux pompiers vauclusiens envoyés en renfort sur l’île de La Réunion

Deux sapeurs-pompiers vauclusiens font partis du détachement des 80 pompiers français envoyés en renfort sur l'île de La Réunion. Leur avion décollera ce mardi après midi de l'aéroport Marseille-Provence. Leur mission doit durer deux semaines environ. Ils interviendront au cœur du massif du Maïdo, dans le parc national de La Réunion, ravagé par un incendie depuis maintenant plusieurs jours. Quelque 175 hectares de végétation ont déjà brûlé. Le feu est désormais fixé, c'est à dire qu'il ne progresse plus, mais les conditions météorologiques se dégradent et compliquent la tâche des 150 pompiers professionnels et volontaires mobilisés sur le terrain.

Une cellule "feux tactiques" opérationnelle depuis 2019

Les deux pompiers vauclusiens font partis de la cellule "feux tactiques" du département. Elle se compose de 24 équipiers brûleurs, de deux cadres "brûlages dirigés" et d'un cadre feu tactique, expert au Service départemental d'incendie et de secours, par ailleurs employé à l'Office national des forêts.

Le "feu tactique" consiste à allumer et à contrôler un "contre feu" pendant un feu en cours, pour sécuriser les lisières et au final, combattre l'incendie. Cette cellule parfaitement formée et dotée d'équipements performants est opérationnelle depuis 2019. Cette mission à La Réunion constitue sa première mission en renfort extra-départemental.

Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu sur place pour coordonner les opérations de secours - .

Un pompier vauclusien spécialiste en "feu tactique" - SDIS Vaucluse