Un couple d'artistes, réfugiés politiques afghans, accueilli par le FRAC à Orléans

Depuis leur départ de Kaboul pour fuir l'Afghanistan, un couple d'artistes cherche à rejoindre la France pour continuer de travailler et vivre sereinement. Le FRAC d'Orléans les a accueillis fin décembre 2021 et les accompagne au quotidien. Le couple a le projet d'ouvrir une école de peinture.

Après trois ans et demi de périple à travers l’Europe, un couple de peintres afghans a intégré le FRAC Centre Val de Loire, le musée d'art contemporain à Orléans. Le parcours de Lida et Shukran sont réfugiés politiques et ont fui Kaboul. Durant leur voyage, ils sont passés par l'Iran, la Turquie, la Grèce sur l'île de Lesbos avant de fouler le sol français. Un périple dans des conditions difficiles pour traverser les montagnes et les mers à l'aide de passeurs et sur un chalutier vétuste qui aurait pu leur couter la vie.

Pour leur arrivée à Orléans, tout est parti d'un poste sur les réseaux sociaux du FRAC qui propose d'accueillir des réfugiés politiques. Une personne prend contact et fin décembre 2021, Lida et Shukran étaient sur le territoire. Le couple d'Afghans arrive depuis l'île de Lesbos en Grèce en tant qu'artiste en résidence au Frac Centre Val de Loire.

Une intégration artistique

Venir en France, c'était l'objectif de Shukran, artiste peintre afghan. "Nous sommes arrivés ici car tout le monde sait que c'est un pays des arts et des libertés. Quand nous avons eu l'attestation d'accueil à Orléans, nous sommes directement venus." Derrière cette arrivée, il y a un investissement considérable car le couple ne parle pas un mot de français et ne connaît personne.

Marine Bichon, responsable communication au FRAC s'investit pleinement dans ce projet social et artistique. C'est elle qui suit le couple au quotidien. "Nous les accompagnons déjà jusqu'à ce qu'ils obtiennent leurs papiers. L'objectif de l'accueil, c'est dans un premier temps qu'ils puissent pratiquer leur art mais c'est aussi d'aller au bout de la démarche pour qu'ils soient indépendants et autonomes par la suite. C'est aussi dans l'apprentissage de la langue française. Nous nous sommes donc rapproché d'associations."

L'espoir de rester en France à vie

Le couple est accueilli sur le budget du FRAC confirme Abdelkader Damani, directeur du FRAC Centre-Val-de-Loire. Son souhait, que les orléanais participent aussi. Lida et Shukran, avec l'aide du FRAC, vont lancer leur école de peinture à destination des enfants. "Si les orléanais veulent vraiment nous aider, il faudra qu'ils s'inscrivent à partir du printemps quand l'école de peinture ouvrira au FRAC. Car en apprenant à peindre, Shukran et Lida leur apprendront leur langage artistique et peut-être qu'eux apprendront à Shukran et Lida le français."

Et l'histoire est partie pour durer. Dès le mois de mars 2022, le couple afghan aura son atelier de peinture, dans un premier temps à destination du grand public dans une salle du FRAC rue du Colombier à Orléans.