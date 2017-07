Deux Syriens trouvent refuge à Pontarlier

Maïsa et Nawar sont arrivés le 15 juin à Pontarlier. Ces deux réfugiés syriens sont des opposants au régime de Bachar Al-Assad. Avant de trouver refuge à Pontarlier grâce à l'association REPAIR, le chemin a été long. Rencontre.

Maïsa et Nawar sirotent tranquillement leur thé maté. C'est une habitude qu'ils ont amené avec eux de Syrie, mais dont ils ne pouvaient plus profiter sans avoir peur d'être arrêtés. Ici, à Pontarlier, ils ont retrouvé calme et sécurité, grâce à l'association REPAIR (Réseau Pontarlier Accueil Insertion Réfugiés). Une association de 130 membres, créée en octobre 2017, qui a construit petit à petit son réseau pour accueillir des personnes en demande d'asile. Avec Maïsa et Nawar, c'est Amnesty International qui les a mis en contact.Tous les deux sont des opposants au régime de Bachar Al-Assad.

Nawar est diplômé en économie. Il a manifesté pacifiquement à Damas, la capitale syrienne, au début de la révolution en 2011. Un engagement qui lui a valu de finir dans les prisons du régime en 2012. Libéré en attente de son procès, il a fuit son pays. En passant par le Liban puis l'Egypte, il est arrivé en France où il a été hospitalisé suite aux tortures subies en prison. Il pensait rentrer en Syrie, mais recherché par le gouvernement, il est finalement parti en Turquie.

Maïsa était infirmière en chef de l'hôpital de Damas. Comme elle militait contre le régime, la police secrète l'a menacée à plusieurs reprises. Elle a fini par quitter son poste et passer dans la clandestinité en 2011 : elle soignait les militants blessés lors des manifestations. Puis elle est devenue journaliste, pour que les révolutionnaires soient montrés autrement que par les médias d'Etat, jusqu'à animer sous une fausse identité un talk-show militant. Elle est de nouveau arrêtée. En février 2014, elle a fuit la Syrie pour le Liban puis la Turquie.

Nous n'avons pas de futur en Turquie, en tant que Syriens." Maïsa, réfugiée syrienne à Pontarlier, 33 ans.

Sauf qu'en Turquie, ce n'était finalement pas beaucoup mieux qu'en Syrie. "La situation politique va changer mois par mois en Turquie, explique Maïsa. Nous n'avons pas de futur en Turquie en tant que Syriens, on n'a pas de loi pour avoir le statut de réfugiés. On ne se sentait plus en sécurité." Plus en sécurité au point de changer d'adresse régulièrement, ou d'avoir l'impression d'être suivi dans la rue à tout moment. Alors Maïsa et Nawar ont décidé de contacter des associations pour partir en France. Au fil de leurs recherches, ils ont connu l'association REPAIR qui leur a proposé de les accueillir à Pontarlier. Une proposition parfaite pour le couple, qui ne voulait pas arriver dans une grosse ville, par peur d'y mettre plus de temps à obtenir leurs papiers et à apprendre le français.

Leur chien, Raph, a aussi fait le voyage jusqu'en France - DR

C'est comme ça qu'ils sont arrivés à Pontarlier le 15 juin dernier. Pour Nawar, "ce n'était pas un choc, c'est plutôt un style de vie différent. En Turquie, même si ce n'est pas officiellement un pays en guerre, on n'avait pas ce sentiment de sécurité. Tu dois toujours penser deux fois avant de dire quelque chose, ou si tu veux poster quelque chose sur Facebook ..." Venir en France, cela marque le début d'une nouvelle vie pour Maïsa et Nawar. "On est venu pour être à un endroit où nous avons un peu de droits, pour avoir la chance d'avoir une vie en sécurité." explique la jeune femme. Dès lors arrivée, l'association REPAIR les a aidé à lancer la procédure pour obtenir leur carte de séjour.

Maïsa et Nawar sont installés dans la maison d'une famille membre de l'association. C'est difficile de savoir ce qu'ils feront dans un ou deux ans. "J'aimerais redevenir infirmière, mais quand ils m'ont arrêtée, les policiers m'ont pris tous mes diplômes, alors je ne sais pas si ça sera possible" regrette Maïsa. Avant d'avoir d'autres projets, le couple veut apprendre le français. A Pontarlier, dans leur refuge.