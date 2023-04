Deux résidentes d'un EHPAD ardéchois vont voir leur idole Frédéric François en concert

Paulette, Yvette, Françoise la fille de cette dernière et les soignantes Camille et Louise vont dimanche au concert de Frédéric François

Paulette, 82 ans, a le sourire jusqu'aux oreilles lorsqu'elle évoque son idole Frédéric François. "J'ai quatre cassettes dans ma chambre !" rigole-t-elle. Elle a aussi des CD que lui a prêté un animateur de l'EHPAD, et elle n'est pas prête de les lui rendre. Paulette est résidente de l'EHPAD Malgazon à Saint-Péray. Comme Yvette, 77 ans. Les deux vont voir ce dimanche 30 avril Frédéric François en concert dans une petite salle de l'Isère, à Porcieu-Amblagnieu. L'établissement a tout organisé.

ⓘ Publicité

Paulette a écrit deux fois au chanteur italo-belge. Il ne lui a pas répondu, elle ne lui en veut pas, "avec tout le monde qu'il a autour... je pense que tout le monde est amoureux de lui et de ses chansons." Tout le monde, peut être pas. Mais Yvette, également résidente de l'EHPAD, oui. Contrairement à Paulette, elle l'a déjà vu en concert il y a des années à Vernoux, et ça, elle s'en souvient : "le soir je chantais dans mon lit, mon mari me disait : tu n'as pas fini ta comédie ?" s'amuse-t-elle. La fille d'Yvette, Françoise, fait partie de la sortie. "Quand on nous a proposé ce projet, on a dit wahou ! Je n'ai pas hésité une minute" raconte-t-elle. Elle regarde sa mère : "c'est son idole, elle est une fan incontournable."

"Elles ont des pépites dans les yeux, c'est ce qu'on recherche"

C'est l'une des soignantes de l'établissement, Camille, qui a eu cette idée. "On a deux grandes fans de Frédéric François, j'ai regardé sur internet, et j'ai vu qu'il venait en concert à moins de deux heures de route, un dimanche, à 17 heures. On ne pouvait pas passer à côté !" explique-t-elle. Louise est l'autre soignante qui accompagnera les résidentes, "ce n'est évidemment pas mon idole mais je suis contente d'aller avec elles, ça me rappelle pourquoi je fais ce métier-là". Les deux soignantes prennent sur leur temps de repos pour les accompagner.

Parce que oui, aller à un concert n'est pas incompatible avec le fait de vivre en EHPAD, même dans un cantou (unité Alzheimer). "Rien n'est impossible" pour la directrice adjointe et infirmière coordinatrice Véronique, "on peut prendre des risques mesurés. Il n'y a pas d'âge. C'est une question d'envie c'est un projet discuté avec le résident et sa famille." Il n'y a pas que les soins : *"quand les résidents ont les pépites dans les yeux, c'est ce qu'on recherche"*.

"On a des soignants investis et dynamiques" se félicite Charlène Astier, la directrice de l'EHPAD Malgazon. "Elles prennent sur le temps de repos, et nous on met évidemment à dispo le minibus, on fournit un petit gouter avant le concert et on prend en charge tous les frais de transports". Les places ont été financées en partie par les résidentes, et par l'établissement pour les soignants.