Deux restaurants fermés après des contrôles cet été dans l'Hérault

La direction départementale de la protection des populations a effectué plus de 1 000 contrôle cet été auprès des professionnels du tourisme. De nombreuses infractions ont été relevées notamment sur l'hygiène et la provenance des produits. Deux restaurants ont été carrément fermés

Le département de l'Hérault est un des département les plus touristiques de France, c'est pourquoi les services de l'Etat mènent chaque année pendant l'été des opérations de contrôles pour limiter et sanctionner les abus de certains professionnels du tourisme. C'est ce qu'on appelle l'opération interministérielle Vacances.

Combien de contrôles ont été effectués ?

1183 précisément, c'est 10 % de plus qu'en 2016. Dans plus d'un cas sur trois, les services de l'Etat ont constaté des anomalies, dans 13 % des cas, ce sont des anomalies qualifiées de graves.

Dans quels secteurs et de quoi parle t-on quand on parle d'anomalies ?

On parle surtout de la restauration, avec en premier lieu des soucis d'hygiène, des locaux sales, pas adaptés, des aliments conservés dans des conditions douteuses, des chaînes de froid qui ne sont pas respectées. Il y a aussi des problèmes d'informations aux consommateurs : l'origine des viandes bovines par exemple est rarement indiquée ou quand elle l'est, c'est parfois mensonger, on vous fait croire que vous mangez de la viande française alors qu'elle provient de l'étranger.

Par ailleurs, les nouvelles réglementations sur les allergies ne sont absolument pas respectées, depuis 2015, les restaurateurs ont obligation d'indiquer si les plats contiennent des produits allergènes, crustacés, céleri, moutarde, lait, fruits à coques ... il en existe 14 au total. Rares sont ceux qui jouent le jeu, souvent pas négligence, parfois pour ne pas dévoiler leur recette.

Que risquent ces restaurants ?

Pour les infractions dites "graves", ils reçoivent souvent des amendes avec obligation de travaux ou de nettoyage, on peut leur demander aussi d'acheter du nouveau matériel. Dans les cas les plus graves, la préfecture peut ordonner la fermeture immédiate du restaurant, ce fut le cas à deux reprises cet été dans l'Hérault. Les produits étaient cuisinés à l'avance et conservés à température ambiante dans un cas, dans l'autre les cuisines étaient directement ouvertes sur la rue.

Les services de l'Etat ont aussi contrôlés les ventes sur les marchés ou sur les bords de route

Les trois quarts des étals sont conformes aux réglementations, en 2016, ils n'étaient que deux tiers. Mais les manquements les plus graves sont en forte augmentation, ils ont doublé en un an. Notamment sur la vente de fruits et légumes, on vous fait croire que vous achetez des produits de pays, ou de la ferme sur le bord de la route alors qu'il s'agit de produits de négoce venant bien souvent de l'étranger. Les contrôleurs ont aussi découvert de nombreux produits moisis, abîmés, flétris ne correspondant pas minimum requis pour être commercialisés.