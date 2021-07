Deux restaurateurs nîmois invitent Emmanuel Macron à venir tester le pass sanitaire sur leur terrasse

"Oserez-vous relever ce défi ?" Thierry et Brigitte Dumas invitent Emmanuel Macron à Nîmes pour que le Président de la République teste leur terrasse avec la mise en place du pass sanitaire. Et pour que le chef de l'État explique aux clients pourquoi certains d'entre eux seront refoulés.

"C'est complètement incompréhensible". Brigitte Dumas ne décolère pas. Avec Thierry, tous les deux tiennent à Nîmes la café-restaurant Le Montcalm, à deux pas des Arènes et du Musée de la Romanité. Un établissement familial, de quartier, de proximité, un restaurant où se bousculent chaque jour des fidèles. Mais après une série déjà de confinements successifs et de bricolage en jouant le jeu du click and collect, à la fois pour survivre financièrement mais aussi garantir aux clients fidèles une restauration le midi, les patrons nîmois désespèrent devant l'obligation désormais de faire imposer le pass sanitaire.

"Je ne sais plus qui disait : le bar, c'est le Parlement du peuple. Nous, c'est le côté humain que les gens viennent chercher dans un café-restaurant. Mais imaginez, après sept mois de fermeture, nous n'avons toujours pas récupéré toute notre clientèle. Là, nous allons continuer à en perdre. Ceux qui étaient revenus, mais ne sont pas vaccinés, on va les perdre. Tous ceux qui nous ont soutenus, nous disent : mais comment vous allez faire, comment vous allez tenir le coup ?".

Thierry et Brigitte ont ainsi décidé de s'adresser directement au Président de la République. Ils lui ont écrit sur les réseaux sociaux, et envoyé une copie également par courrier. "_Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous avez lancé un défi à McFly et Carlito en leur demandant de réaliser une vidéo dans laquelle ils feraient la promotion des gestes barrières en échange de quoi vous avez participé à leur concours d'anecdote_s, écrivent-ils. Vous aimez aller à la rencontre des "vrais gens" comme vous aimez à le répéter, alors à notre tour nous vous proposons un défi : nous vous invitons à venir passer la journée du lundi 2 août prochain (désolés nous sommes fermés le dimanche) à la Brasserie le Montcalm à Nîmes".

Ils poursuivent : "Ce jour là, nous allons devoir mettre en place le contrôle du pass sanitaire et nous vous proposons de venir expliquer à nos clients et amis, qui nous font vivre et travailler toute l'année, pourquoi nous ne pourrons pas les servir s'ils ne sont pas vaccinés même s'ils veulent consommer en terrasse, à l'air libre, alors que les ERP en intérieur ne seront pas tenus d'appliquer le contrôle du pass sanitaire si le public est limité à 49 personnes alors que notre terrasse n'accueille que 40 clients !"

"Je lui lance un défi. Puisqu'il aime la vie des vrais gens, je lui demande de venir tout simplement chez nous. Qu'il ne s'inquiète pas, on ne le mettra pas au plateau. Mais toute la journée, c'est lui qui va argumenter et expliquer à nos clients pourquoi on ne peut pas les servir." - Brigitte, au micro France Bleu Gard Lozère

Emmanuel Macron va-t-il accepter l'invitation ?

"Quand il verra passer les trams bus, il va constater qu'ils sont bondés. Pourquoi eux ont le droit d'être empilés les uns sur les autres dans les bus, et pourquoi en terrasse distancée, ils ne peuvent pas s'assoir et boire un café tranquillement ? Pourquoi dans les supermarchés, dans les rayons, nous sommes en surnombre, à la caisse il n'y a plus de distanciation parce que le client de derrière vous pousse au cul avec son chariot, et pourquoi nous on est obligé de dire aux gens "non on ne peut pas vous servir" ?