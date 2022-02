Deux rugbymen de l'USA Limoges appellent aux dons après une éruption volcanique sur les îles Tonga

L’USA Limoges et deux de ses joueurs tongiens lancent un appel aux dons, pour aider les sinistrés des iles Tonga, durement éprouvés par l’éruption d’un volcan, suivie d’un tsunami en janvier. Sam Vea et Masimia Samisoni s'inquiètent pour leurs familles et toute la population de l'archipel.

Un élan de solidarité est en train de s'organiser autour de deux joueurs de l'USA Limoges, les tongiens Sam Vea et Masimia Samisoni. Le club de rugby limougeaud, qui évolue en fédérale 1, a décidé de les aider à relayer un appel aux dons pour leurs familles, suite à l’éruption d’un volcan le 15 janvier, puis un tsunami qui ont causé d'importants dégâts en janvier sur leur île d'origine. Certains ont tout perdu sur cet archipel de 100.000 habitants et une collecte en ligne est donc lancée.

Une éruption plus puissante que la bombe atomique d'Hiroshima

Depuis Limoges, les deux rugbymen ont encore beaucoup de difficultés à joindre leurs familles depuis cet enchaînement de catastrophes naturelles. Il faut dire que cette éruption a "dépassé la puissance de la bombe atomique d'Hiroshima" selon les scientifiques de la NASA, ce qui donne une idée de l'ampleur des dégâts. Sam Vea s’inquiète pour ses parents et ses frères et sœurs qui vivent toujours aux iles Tonga, car la vie sur place est devenue très compliquée.

"Le principal problème c’est l’eau et la nourriture, parce qu’aux Tonga, la plupart des gens cultivent du manioc, des patates douces et des choses comme ça. Mais à cause des cendres du volcan, ils ne peuvent plus prendre cette nourriture. Et c’est un problème aussi pour l’eau." De l'aide humanitaire est bien arrivée, notamment de Nouvelle Zélande et d'Australie, relativement proches. La France a aussi affrété un navire depuis la Nouvelle Calédonie. Mais ça ne suffira pas selon Sam Vea, qui veut aussi donner un coup de main. "J’ai parlé avec des familles dont les maisons ont été balayées par le tsunami. Ils ont tout perdu !"

Face à cette détresse, Sam Vea et son coéquipier Masima Samisoni peuvent compter sur le soutien de l'USAL. Pour Julien Delaye, le directeur général du club de rugby limougeaud, les aider s'est imposé comme une évidence, car il comprend leur désarroi et leur sentiment d'impuissance, en étant si loin. Leurs familles "ont sauvé leurs vies, mais n'ont pas sauvé leurs biens, donc on a réfléchit ensemble et l'idée est de récolter un peu de fonds et trouver une solution collective par le biais de l'état d'esprit du rugby." L'objectif est de jouer sur l'image du club et sensibiliser les sponsors et supporters pour inciter à faire des dons.

Envoyer d'abord de l'argent permettra de parer au plus pressé, car les dons matériels sont pour l'instant difficiles à acheminer. Surtout que les iles Tonga sont aussi rattrapées par l'épidémie de Covid-19, à laquelle l'archipel avait échappé jusqu'à très récemment. L'USAL réfléchit toutefois à d'autres actions dans un deuxième temps, en fonction de l'évolution des besoins.