Deux Sablais accusent un voisin de pédophilie et le tabassent parce qu'il écoute Pierre Perret

Les Sables-d'Olonne, France

Le tribunal correctionnel des Sables-d'Olonne a condamné mercredi 4 septembre deux hommes de 33 et 46 ans à de la prison ferme, pour avoir tabassé un des voisins de leur immeuble, dans la cité Charcot, au Château d'Olonne le 24 août. Tout ça, à cause d'une folle rumeur de voisinage. Les deux prévenus sont persuadés que leur voisin est un pédophile. Ils l'ont roué de coups, un soir, alors que la victime de 54 ans rentrait chez elle.

Ils sont persuadés que la victime est un pédophile

Les deux agresseurs, ivres, attendent leur victime devant la porte, le rouent de coups de pieds et de coups de poing, jusqu'à ce qu'une voisine alertée par les cris descende et qu'ils s'enfuient en courant. La victime se rend elle-même aux urgences et porte plainte. Elle a quatre côtes cassées, des fractures, un œil au beurre noir, le médecin lui prescrit 20 jours d'interruption totale de travail.

"Il écoute la chanson Vous saurez tout sur le zizi, il la met très fort et tout le monde l'entend dans l'immeuble"

Et tout ça pour quoi ? "Pour une légende", tonne la procureur. Le président fait remarquer que la victime n'a jamais été mise en cause par la justice pour pédophilie. "Vous le tenez d'où, que votre voisin est pédophile ?", demande-t-il. "C'est parce que j'ai couché avec sa femme, c'est elle qui me l'a dit", assure un des prévenus.

Condamnés à 5 et 6 mois de prison ferme

"Il écoute Pierre Perret très fort, la chanson Vous saurez tout sur le zizi, il le met très fort et tout le monde l'entend dans l'immeuble", ajoute l'autre, qui a assuré aux enquêteurs qu'il avait peur pour sa fille de six mois. "Vous savez qu'écouter Pierre Perret ne fait pas de quelqu'un un pédophile", répond le président, agacé que les prévenus nient en bloc avoir porté les coups à la victime.

Plusieurs témoins apportent pourtant des témoignages concordants sur le déroulé des faits. Le président a suivi les réquisition de la procureure de la République, et condamné les deux hommes à 5 et 6 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, assortis de sursis avec mise à l'épreuve, obligation de soin et de travail, et une interdiction de séjour aux Sables-d'Olonne une fois leur peine de prison ferme purgée, "afin qu'ils ne croisent pas la victime quand elle fait ses courses".