Deux salariées de Claas sont parties ce mercredi de l'usine du Mans pour le rallye des gazelles

Le Mans, France

Deux salariées de Claas sur le rallye des gazelles. Micheline Delaunay, salariée au Mans est responsable technique sur la chaîne d'assemblage, et Jessica Vanaker vendeuse chez un concessionnaire de la marque en Picardie sont partis ce mercredi de l'usine du Mans. C'est en partie grâce à l'entreprise de fabrication de tracteurs qu'elles peuvent réaliser cette aventure. Claas a notamment financé leur inscription et un peu de logistique pour 10.000 euros.

Une aventure humaine

"On s'est dit que l'on allait piloter et co-piloter toutes les deux" souligne Micheline Delaunay, l'une des deux gazelles de Claas. "Comme ça on verra au fil des jours comment ça se passe. La voiture, c'est un 4/4 Toyota avec une boite automatique. On aura une boussole pour se repérer car le rallye des gazelles, c'est avant tout une course d'orientation. On doit aller d'un point A à un point B en faisant le moins de kilomètres possible. Les organisateurs ont un tracé et si sur une épreuve il y a 250 kms et que l'on en fait 255, on a des pénalités.

Le 4/4 Toyota de Micheline Delaunay et de Jessica Vanaker © Radio France - Christelle Caillot

"On a voulu revenir aux vraies valeur", poursuit Jessica Vanaker . "notre vie dépend beaucoup de la technologie aujourd'hui avec les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs, et les GPS. On a toujours un œil sur les smartphones. Ça va faire du bien de se retrouver face à soi-même et de se dire que l'on va se débrouiller seulement avec une boussole et une carte. Et on s'en sortira très bien".

Un premier partenariat pour Claas

Claas est partenaire de cette aventure à hauteur de 10.000 euros. L'entreprise a notamment financé l'inscription des deux salariées."C'est la première fois que Class s'engage dans ce type de partenariat" souligne Laurent Méron, le responsable marketing France de l'entreprise du Mans. "Aujourd'hui notre technologie est très accès sur la connectivité, et là les filles partent dans un projet qui est tout à l'inverse avec seulement une boussole et une carte; c'est notamment ce que l'on voulait mettre en avant. Et puis, on voulait aussi mettre en valeur les femmes dans l'entreprise. On est dans un milieu qui est très masculin (20% de salariés sont des femmes), et le message aujourd'hui, c'est : venez nous rejoindre pour travailler chez Claas, car il y a de très beaux projets qui se déroulent chez nous".

Micheline Delaunay et Jessica Vanaker portent le numéro 149 sur le rallye des gazelles © Radio France - Christelle Caillot

Micheline Delaunay et Jessica Vanaker ont créé une page facebook : https://www.facebook.com/lesgreenzellesrallye

Le programme du Rallye qui fête cette année ses 29 ans, du 15 mars au 30 mars !