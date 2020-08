Deux pompiers parcourent la Savoie pour Agathe, atteinte d'une maladie orpheline

230 kilomètres, 11 000 mètres de dénivelé, voilà le programme de deux pompiers savoyards ce week-end. Ce samedi à 9h30, ils vont s'élancer dans un ultra-trail reliant les casernes de Val-d'Isère et de Chambéry. Ils espèrent terminer leur marche lundi en fin d'après-midi après 55 heures d'efforts.

A travers ce défi sportif, Olivier Allemeersh et Sébastien Ferrandet ont un objectif : récolter des dons pour l'association "Aidons Agathe".

Agathe, 18 ans, est atteinte depuis sa naissance d'une maladie orpheline qui l'empêche de parler et de marcher. Olivier Allemeersh a fait la connaissance d'Agathe il y a dix ans lorsqu'il était pompier dans le nord de la France.

Grâce à un ami, proche des parents d'Agathe, Olivier Allemeersh court un marathon à côté d'elle. Aujourd'hui, il court toujours pour elle.

La jeune fille a besoin d'une aide médicale au quotidien. Les dons récoltés servent à financer ses soins. Certains doivent se faire à l'étranger car la maladie n'est pas traitée en France.

Une cagnotte en ligne a été ouverte et il possible de suivre les coureurs via internet. Si vous le souhaitez, il est possible de rejoindre les deux pompiers sur leur parcours et de les accompagner dans leur marche.