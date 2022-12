Deux Sarthoises candidates au titre de Miss France agricole 2023

Elles n'ont pas le même parcours, mais elles ont la même passion. Celle des tracteurs, du travail dans les champs et des animaux de la ferme. Mélodie Lalande, 30 ans, et Emma Courault, 15 ans, participent au concours Miss et Mister France agricole 2023 organisé jusqu'à mi-décembre sur Facebook. Avec l'envie de partager leur passion pour le métier et de revendiquer la place des femmes dans un milieu encore parfois empreint de machisme. Et pourquoi pas de marcher dans les pas d'une autre Sarthoise, Perrine Raymond , élue Miss France agricole junior 2019.

"A deux reprises, des personnes m'ont fait comprendre qu'elles ne voulaient pas de femme dans leur entreprise, balance Mélodie, mais ça ne m'a pas empêché d'avancer, de travailler et aujourd'hui je suis fière de mon parcours et beaucoup de personnes que je rencontre me poussent à poursuivre." Un parcours atypique puisque la jeune femme de 30 ans, maman d'une petite fille de huit ans, s'est découvert une vocation agricole il y a seulement deux ans. Avant, elle a été caissière, vendeuse en boulangerie ou en parfumerie. Elle a également travaillé à l'usine. Mais après avoir testé l'agriculture, suite à un bilan de compétence, elle a su qu'elle était faite pour ça : "Ça a été une révélation ! Que ce soit l'élevage, les machines, être dans son tracteur au milieu des champs, tout me plaît !"

Brevet de responsable d'exploitation, permis lourd et super lourd, en deux ans, Mélodie a tout passé. Actuellement intérimaire dans l'entreprise de travaux agricoles Chanteau, à Joué-en-Charnie, elle enchaîne les contrats depuis l'été dernier pour engranger davantage d'expérience. Avec un objectif : s'installer à son compte dans les cinq pour faire notamment de la vente direct de bœuf et de volaille. "Je suis convaincue de faire le plus beau métier du monde ! Pour rien au monde je ne reviendrai en arrière", affirme celle qui souhaite montrer, à travers ce concours, que les femmes "ont toute leur place" dans l'agriculture. Y compris en conservant leur féminité : "Ce n'est pas parce que j'ai des beaux ongles que je ne peux pas mettre les mains dans le cambouis !"

Des agricultrices actives sur les réseaux sociaux

Avant même de se lancer dans le concours, les deux candidates sarthoises avaient pris l'habitude de partager ce métier qu'elles aiment tant sur les réseaux sociaux. Mélodie le fait sur Tik-Tok. Emma, elle, privilégie Instagram. La jeune fille de 15 ans, dont les parents sont éleveurs à Avessé, partage son quotidien sur la ferme familiale avec plus de 9 000 abonnés. Du moins le week-end et pendant les vacances. Car la semaine, elle suit des cours au lycée agricole La Germinière, à Rouillon, en vue de préparer un Bac pro CGEA (conduite et gestion des exploitations agricoles).

"Je partage ma routine à la ferme, quand j'aide papa et maman pour les travaux dans les champs, ramasser du foin, nourrir les bêtes... Je montre des vêlages, je fais participer les gens pour choisir des noms pour les veaux...", raconte la jeune fille. Laquelle partage aussi les aventures de sa grande copine, Rosélia : "C'est une génisse que j'ai apprivoisée depuis la naissance et on a un vrai lien, quand j'arrive je vais la voir, on fait nos caresses, nos bisous, je la sors régulièrement au lycol... C'est un peu comme un chien !" Très proche des bêtes, Emma voudrait d'ailleurs commencer à travailler comme inséminatrice, avant de reprendre la ferme familiale à la retraite de ses parents. Elle serait alors la cinquième génération a perpétuer cet héritage.