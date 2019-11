Deux Sarthoises en lice pour Miss Curvy Pays-de-la-Loire, un concours loin des clichés grossophobes

Le Mans, France

La différence est omniprésente à l'élection de Miss Curvy Pays-de-la-Loire. Les candidates ne se ressemblent pas et, surtout, elle ne sont pas conformes aux standards de beauté occidentaux stéréotypés. Katia Plot et Anne-Marie Libong, toutes deux originaires du Mans, participent à ce concours samedi 16 novembre, à Nantes.

La beauté sous toutes les formes

Anne-Marie a été poussée par son entourage pour participer au concours et elle ne le regrette pas une seconde. "Il m'a fallu un véritable déclic pour que je prenne confiance en moi et pour que je me dise que je ne suis pas si horrible que ça", explique la Mancelle de 27 ans. Baignée dans une société où la minceur est glorifiée en Une des magazine beauté ou dans les publicités, elle ne se sentait pas à l'aise dans son corps. Les différents shootings lui ont permis de s'admirer à travers le regard des photographes.

Maintenant, elle a hâte de défiler sur le podium de Miss Curvy Pays-de-la-Loire dans sa robe sur-mesure en tissus wax - "hommage à mes origines africaines", précise la jeune femme. Katia aussi a prévu sa robe de soirée pour le dernier défilé du concours. Cette Sarthoise de 53 ans participe pour la deuxième fois à l'élection de Miss Curvy Pays-de-la-Loire. Elle avait déjà tenté l'expérience en 2017.

Je ne me prends pas la tête, j'y vais et je m'amuse.

Katia se fait opérer du genou trois jours après l'élection. Une opération qui va la contraindre à se déplacer en fauteuil roulant pendant trois mois. Si jamais elle devient Miss Curvy Pays-de-la-Loire, elle devra participer à l'élection nationale. "Même s'il faut que j'y aille en chaise roulante, j'irais", confie celle qui se décrit comme "une battante".

Elles veulent des concours de Miss ouverts à toutes les femmes

Le handicap, l'âge, la couleur de peau, la taille ne devraient pas être des critères dans les concours de Miss, pour nos reines de beauté sarthoises. Anne-Marie aimerait que les élections classiques, type Miss France, soient ouvertes à toutes les femmes, sans poser des conditions physiques à leur participation.

Ce serait vraiment une révolution !

"Il y a tellement de disparités entre les physiques, que je trouve ça dommage de perdre une valeur, une diversité, dont on devrait faire une force", soutient Anne-Marie. Avec Katia, elles saluent l'existence de Miss Curvy qui permet de médiatiser des corps gros. "Je pense qu'il faut qu'on montre tout type de morphologies et qu'on ne s'arrête pas au 38", explique Anne-Marie. En France, 40% des femmes font une taille 44 ou plus, selon une étude du site de vente en ligne ClicknDress. Il est donc important qu'elles aussi se sentent représentées. "Gros, c'est pas une insulte", souligne Katia, en paraphrasant, sans le faire attention, le titre de l'ouvrage des militantes féministes Daria Marx et Eva Perez-Bello, "Gros" n'est pas un gros mot.