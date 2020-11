Deux Sarthoises, françaises depuis 30 ans, obligées de prouver leur nationalité

Prouver que l’on est français, trente ans après avoir obtenu la nationalité. C’est la demande faite par la préfecture à deux Sarthoises nées au Mans dans les années soixante-dix. Les deux femmes dénoncent une “humiliation”. Elles expriment leur colère, leur amertume et leur inquiétude face cette situation déclenchée par une procédure tout à fait banale. “Au départ, nous cherchions à renouveler notre carte d’identité et notre passeport”, raconte Ménoubia Ben Trad. “C’était la quatrième fois. Par le passé, tout s’était déroulé sans encombre. Mais là, on nous demande de justifier que nous sommes françaises”.



Des contrôles plus stricts, reconnait la préfecture

La raison de cette requête des services de l’Etat semble être l’origine de leurs parents. Les deux femmes, âgées de 47 et 51 ans, sont nées d'un père tunisien et d’une mère marocaine. Elles ont obtenu automatiquement la nationalité française à leurs 18 ans, selon les règles du droit du sol en vigueur à l’époque. “Quand une personne indique sur son formulaire (de demande de renouvellement de carte d’identité, ndlr) qu’elle est née de parents étrangers, on s’assure qu’elle a bien acquis la nationalité”, explique le préfet de la Sarthe. “Les contrôles sont devenus plus stricts. C’est à la personne d’apporter la preuve de sa nationalité”, précise Patrick Dalennes.



Je n'ai plus à prouver que je suis française !

Pour Zorah Ben Trad, cette situation est “incompréhensible”. La Sarthoise exprime son désarroi : “Cette carte d’identité m’appartient ! On me l’a donnée ! J’estime que je n’ai plus à prouver que je suis française”, s’emporte-t-elle. Toutefois, “détenir une carte d’identité française n’est pas une preuve suffisante de la nationalité française”, insiste le représentant de l’Etat qui se veut compréhensif : “Je reconnais que c’est difficile à comprendre”. Patrick Dalennes précise toutefois que "des demandes de compléments d'information ont été faites : trois fois pour l'une de ces deux femmes, quatre fois pour l'autre. Elle n'y ont pas répondu".

Une violence psychologique

Au-delà de la procédure et des nombreux justificatifs à fournir (et parfois impossibles à retrouver), Ménoubia Ben Trad dénonce une “violence psychologique” car son passé se trouve ainsi remué. Elle confie sa colère : “On vous rappelle continuellement que vos parents ne sont pas nés en France, comme si c’était un handicap”. La Sarthoise se dit mal à l'aise : “On nous renvoie l’idée que nous ne sommes pas des citoyens comme les autres”.



La déléguée du Défenseur des droits saisie

Le préfet, qui reproche aux deux Sarthoises de s’être “épanchées sur les réseaux sociaux”, assure “ne pas remettre en cause leur bonne foi ni chercher à les tracasser”. Patrick Dalennes insiste : “Nous appliquons les textes”. Déterminées, les deux sœurs ont saisi la déléguée en Sarthe du Défenseur des droits. Jointe par France Bleu Maine, cette dernière indique qu’elle va analyser chacune des deux demandes et “apporter une réponse”. Zorah et Ménoubia Ben Trad annoncent avoir également écrit aux cinq députés sarthois pour les alerter et solliciter leur soutien.