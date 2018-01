Au Nouvel An, la maison de Marina et Julien à Sainte-Colombe près de Janzé a été saccagée par des locataires Air Bnb. Depuis deux semaines, ils tentent d'organiser les travaux de leur maison, mais Air Bnb n'a toujours pas estimé le montant des dégâts pour leur permettre de les réaliser.

Sainte-Colombe, France

Cela fait maintenant deux semaines qu'une quarantaine de personnes ont dévasté la maison de Marina et Julien. "Ils ont cassé le meuble de la salle de bain, le four, le lit d'une de mes filles", déplore Marina. "On continue à découvrir des dégâts maintenant qu'on a nettoyé l'essentiel des pièces", explique-t-elle. Quand les pièces étaient encore encombrées des déchets des fêtards irrespectueux, impossible de voir que les peintures ou le plan de travail de la cuisine étaient abimés. A l'étage, le parquet s'est mis à gondoler dans chaque pièce, "parce qu'il y avait de l'alcool et de l'eau partout". Sans compter quelques sous-vêtements abandonnés dans la salle de bain.

Ce mercredi, la famille a fait appel à une entreprise de nettoyage d'elle-même, face à la lenteur des procédures sur Air Bnb, pour commencer à jeter ce qui peut l'être. "Ils ont mis dix jours à nous envoyer un expert, il faut qu'on les harcèle par téléphone, indique Julien. Il doit revenir la semaine prochaine pour évaluer le montant des dégâts, donc d'ici là on ne peut pas jeter les meubles et objets cassés".

La famille a empilé les meubles du salon pour commencer à nettoyer les sols, imprégnés d'alcool © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

L'expert en question aurait mentionné une évaluation des dégâts selon la "vétusté" des meubles et de la maison, ce qui met en rage la famille qui a construit cette maison il y a cinq ans. "On nous a demandé de nettoyer tous les meubles étant donné que c'était jonché d'alcool et de cigarettes, ainsi que les murs pour déterminer le montant. _Selon les devis qu'on a commencé à faire de notre côté, il y en a pour 35.000 euros de travaux_", indique Julien.

En quinze jours, pas grand chose n'a été fait

En attendant de pouvoir ré-emménager dans la maison, la famille est hébergée dans un logement Air Bnb, "à quarante-cinq minutes de l'école de nos filles", critique Julien, "et ils ont mis huit jours à nous reloger".