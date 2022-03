Deux semaines après son arrivée en France, une famille ukrainienne se reconstruit à Volstroff

Il y a deux semaines, Katia descendait d'un bus qui la déposait à Metz. Avec ses deux fils Maksim et Vova, 18 et 6 ans, elle se retrouvait en Moselle après avoir fui les bombes qui s'abattaient sur sa ville, Kiev. Une fois en France, elle croise la route de Christelle, habitante de Volstroff, venue prêter main forte pour la traduction franco-russe. Cette gérante d'auto-école est abordée par une de ses anciennes élèves, Ukrainienne, qui lui demande d'héberger son amie. "J'ai immédiatement accepté", explique-t-elle. "Souvent, on regarde les infos de loin sans jamais rien faire, donc on voulait se sentir concerné", ajoute-t-elle.

Tenter de se reconstruire

"Merci Christelle", lâche Maksim, 18 ans, en français, alors qu'il n'en parlait pas un mot en arrivant en Moselle. Le fils aîné de Katia étudiait l'architecture avant la guerre. Aujourd'hui, il a des amis en Pologne, en Grande-Bretagne, en Espagne. "C'est horrible ce qui nous arrive", regrette-t-il. Pourtant, à raison de 2 à 3h de cours de français par jour, il apprend à aimer sa nouvelle vie. "Jamais ma vie n'a été aussi agréable. Les Français sont gentils et la nourriture est très bonne", ironise-t-il.

Son petit-frère, Vova, 6 ans, profite lui aussi de sa nouvelle vie. "Pendant les premiers jours, il ne voulait pas aller à l'école. Mais maintenant, il regrette les jours où il n'y a pas classe", explique Christelle. En cause, les nombreux jeux offerts par les parents d'élèves, et surtout "les Lego, il adore ça ! Il vient d'en assembler pour faire un drapeau français" !

Oublier un retour rapide

Mais Katia, la maman, n'oublie pas son pays. Elle y a laissé plusieurs membres de sa famille et notamment ses parents. "Je veux y retourner, mais il y a une réalité, malheureusement. En France, les gens sont très gentils et on fera ce qu'il faudra." Et de toute façon, quelque soit la durée du conflit, Christelle les hébergera le temps qu'il faudra.