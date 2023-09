"Deux semaines, ça commence à être long" : les parents de l'école Victor-Hugo de Châteauroux s'impatientent

La situation dure depuis deux semaines mais devrait trouver une issue prochainement. Le 14 septembre, dans l'école maternelle Victor-Hugo de Châteauroux, une partie du faux plafond de la salle de motricité s'est effondrée. Heureusement, personne n'était dans la salle à ce moment-là. Depuis le 18 septembre, les élèves et leurs enseignants sont hébergés au centre de loisirs du Moulin de la Valla. La situation traîne car des traces d'amiante ont été retrouvés dans le plafond effondré et des analyses ont dû être réalisées dans l'école.

Mais les élèves devraient prochainement réintégrer l'école Victor-Hugo : c'est en tout cas ce qu'espèrent les parents d'élèves, car le centre de loisirs est assez éloigné du quartier Beaulieu, où la majorité des familles habite. "C'est compliqué, surtout pour les parents qui travaillent, on ne peut pas toujours les emmener", constate Romuald, qui compte sur la solidarité familiale. "Moi j'ai la chance d'avoir mon père à la retraite qui peut s'occuper de mon fils, ma compagne termine tôt donc elle vient le chercher le soir et moi je commence tard donc je peux l'emmener le matin." D'autres s'organisent entre mamans comme Meriem : "Avec ma copine, on se partage les enfants car les petits terminent à 11h50 et les grands à 11h45 mais dans l'école élémentaire à Beaulieu : donc moi je vais chercher les petits et elle va chercher les grands, on s'adapte !"

Cassie a un souci de santé à la jambe donc elle se déplace difficilement : "Une semaine sur deux, je ne peux pas l'emmener à l'école donc c'est compliqué. Une semaine, je dois le garder avec moi, et une semaine le papa peut l'emmener le matin et je viens le chercher avec la poussette, pour m'aider. Mais ça fait déjà deux semaines, ça commence à faire long et les travaux n'ont pas l'air d'avancer", soupire-t-elle. "Je connais même des mamans qui n'ont pas du tout emmené leurs enfants à l'école depuis deux semaines, car le centre de loisirs est trop loin !" Sans voiture, c'est compliqué de faire le trajet tous les jours, et les lignes de bus ne passent pas toujours aux bons horaires, indiquent d'autres parents.

Les traces d'amiante inquiètent les parents

Si les parents espèrent que leurs enfants pourront bientôt réintégrer les locaux de l'école Victor-Hugo, la présence d'amiante dans le plafond ne les rassure pas. Kelly aimerait que des tests supplémentaires soient faits : "L'amiante, c'est très nocif, ça se disperse partout dans l'air, même si les classes sont fermées", explique-t-elle. "Ça ne me rassure pas, car le doute persiste, mais on parle de la santé de nos enfants. On les dépose à l'école, d'accord, mais la santé, ça n'a pas de prix !"

Jean-Yves Hugon, adjoint au maire de Châteauroux délégué à l'éducation, tient à rassurer les parents : "Les résultats de l'enquête nous disent qu'il n'y a pas de poussière d'amiante dans les locaux de l'école, et ça c'est très important. Donc toutes les salles peuvent être réintégrées, sauf la salle de motricité bien sûr, qui sera isolée et désamiantée." Il espère avoir rapidement le feu vert de l'Education Nationale pour réintégrer les enfants dans l'école : "Aujourd'hui, la décision de réintégrer les enfants ne nous appartient pas, c'est à l'Education Nationale de décider. On verra si on réintègre la totalité des enfants ou si on fait ça par étapes, pour que ce soit dans les meilleures conditions possibles. J'espère que ça va se faire la semaine prochaine, lundi ça me semble compris, mais on va s'organiser en fonction de cette décision. Par contre, il y a un point non négligeable : c'est la sécurité des enfants et des personnels !"