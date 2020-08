Deux semaines d'avance pour les vendanges en Gironde

Les vendanges ont commencé pour les coopérateurs de la cave Louis Vallon, dans l'Entre-deux-Mers. Une récolte déjà précoce d'ordinaire car elle est destinée aux crémants de Bordeaux, qui ont besoin de raisins moins mûrs. Mais cette année, les raisins ont deux semaines d'avance. Les vendangeurs sont entrés en action dès ce mardi. France Bleu Gironde a interrogé Dominique Furlan, président de la cave Louis Vallon.

France Bleu Gironde : Les vendanges commencent particulièrement tôt cette année ?

Dominique Furlan : Oui, mais c'est la particularité de cette année 2020 : un hiver doux et un printemps humide. Les travaux se sont enchaînés il n'y a pas eu de pause. Cette précocité se confirme par 15 jours d'avance minimum sur une année, on va dire, "normale".

Avez-vous déjà vu des vendanges qui commencent aussi tôt, avant même la mi-août ?

Personnellement non c'est vraiment une première. Tous les ans, on constate quand même que l'on prend quelques jours d'avance. Mais cette année est relativement marquée par la précocité.

Qu’est-ce que ça change pour vous ? est-ce que ça bouscule un peu vos habitudes ?

Oui ça bouscule nos habitudes parce que les vignerons prennent en général quelques jours de vacances notamment début août ou à partir de la mi-août. Et là, on ne va pas en prendre parce que la récolte n'attend pas. On va s'adapter : notre récolte, c'est le fruit de notre travail, c'est notre revenu. Donc il n'y a pas d'ambiguïté, il faut qu'on réalise cette récolte, ce qu'on va faire et puis on prendra des vacances après, ce n'est pas grave !

La main d'œuvre est déjà disponible pour des vendanges si précoces ?

Il faut s'organiser toujours anticiper, c'est le maître mot du métier. On a fait en sorte d'être prêt à l'heure. On avait l'habitude de former une équipe plutôt locale avec pas mal de retraités, qui sont aussi demandeurs de petites journées de travail comme ça. Mais cette année, pour des raisons de contexte sanitaire que vous connaissez bien, on ne veut pas faire prendre de risques à ce genre de population. On a donc fait appel à un prestataire qui s'est chargé du recrutement à l'étranger, au Portugal, et du respect d'un maximum de consignes sanitaires.

Les vendangeurs récoltent le raisin d'une parcelle de merlot, à Moulon © Radio France - Marie Rouarch

Quand les vendanges s'achèveront-elles ?

Il faut compter trois semaines de récolte sur la Cave Louis Vallon. On vise à peu près les 30 000 hectolitres de vin de base donc ça représente 400 hectares de récolte manuelle, le tout, étalé sur trois semaines.

Comment s'annonce cette récolte en cette année difficile ?

En termes de quantité, je pense que ce sera une année normale, il n'y a pas pléthore de récolte. Pour la qualité, on aurait besoin d'un peu d'eau quand même, parce que la sécheresse induit un stress hydrique et la maturité patine un peu. On espère qu'avec ce changement de temps, un petit peu de pluie, on aura une qualité homogène et une maturation homogène.