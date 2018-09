Bouteilles, cafés et verres à porter sur quatre kilomètres à Limoges: deux serveurs de café d'Avignon participent à la course nationale. Guy explique qu'il ne faut pas courir mais marcher en regardant loin. A 56 ans, il porte le fanion d'Avignon avec son expérience auprès des touristes.

Deux garçons de café d'Avignon participent aujourd'hui samedi à la course nationale des garçons de café à Limoges. Les deux hommes devront porter un plateau avec bouteilles, cafés et verres d'eau sans rien renverser. Le serveur du Domus cours Jean Jaurès à Avignon est au départ à Limoges. A 56 ans, Guy Martinguay ne s'est pas particulièrement entraîné car ce ne sont pas les jambes qui comptent. Il assure que tout se joue avec le coup de main et le coup d'oeil.

Ne pas regarder le plateau, regarder devant soi

Guy Martinguay explique que son métier de garçon de café, c'est tenir un plateau et savoir marcher . A Limoges, le règlement prévoit que les concurrents de la course des garçons de café n'auront pas le droit de courir. Le serveur d'Avigon devra donc "marcher vite et arriver à la fin sans renverser une goutte sur son plateau". Guy Martingay confie qu'il "ne faut pas regarder son plateau mais devant soi. Le petit tuyau: on met le plus lourd sur l'avant bras, la main jamais à plat. On garde la main creuse et on peut partir... sans regarder le plateau, toujours regarder devant soi."

Le fanion d'Avignon et l'expérience du service des touristes en terrasse

Guy annonce qu'il portera "le fanion d'Avignon" même s'il regrette que la ville d'Avignon ne soutienne pas financièrement ses serveurs engagés dans la compétition. Guy explique que la compétition "pourrait améliorer le style des garçons de café d'Avignon dont les compétences sont reconnues par les touristes du monde entier".

Les deux garçons de café s'élancent samedi à 16h00 sur le parcours tracé dans les rues du centre ville de Limoges