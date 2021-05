Deux-Sèvres : de nouvelles restrictions contre le Covid-19 car l'épidémie ne recule pas

Les Deux-Sèvres seraient donc l'exception qui confirme la règle. Alors que partout en France, les indicateurs sanitaires pointent vers un recul de l'épidémie, ce n'est pas le cas dans le département : 154 cas pour 100 000 habitants soit autant que le 6 mai, il y a deux semaines (chiffres Covid Tracker). La Préfecture en a pris acte et décide de réagir, ce jeudi 20 mai, avec une nouvelle batterie de restrictions. Jusqu'au 9 juin, la diffusion de musique qu'on peut entendre depuis la rue et qui ne provient pas d'un établissement public est interdite, tout comme la consommation d'alcool sur la voie publique et la vente d'alcool en dehors des terrasses et établissements autorisés. Ces mesures s'appliquent dans "toutes les communes de plus de 5000 habitants ainsi que dans les communes touristiques du Marais Poitevin (Coulon, Magné, Sansais-la-Garette, le Vanneau-Irlaud et Saint-Hilaire-la-Palud)", détaille l'arrêté préfectoral.

Les manifestations sportives et culturelles restent autorisées et elles auront le droit à la diffusion de musique. Concernant la consommation d'alcool, la vente du "à consommer sur place" ou de "canettes" est proscrite, sur la voie publique, dans les parcs et jardins publics, dans les marchés, couverts ou non.