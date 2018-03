Sophie, maman d'un enfant autiste de sept ans, a publié une lettre ouverte au diocèse de Poitiers sur Facebook. Elle ne comprend pas que son fils ne puisse pas faire sa première communion cette année. Et ne se sent pas "la bienvenue" dans l'église de Vasles.

Deux-Sèvres, France

Sophie Pignon est déçue et en colère. Sophie est maman d'un enfant autiste de sept ans. Catholique, cette habitante de Coutières dans les Deux-Sèvres, a l'habitude de se rendre à l'église de Vasles. "J'aimerais pouvoir aller à l'église tous les dimanches mais bien souvent par des regards de travers ou des chuchotements, j'ai bien compris que je n'y étais pas la bienvenue. Enfin moi si mais pas mon fils". Cette phrase, Sophie l'a écrite dans une lettre ouverte au diocèse de Poitiers publiée sur le réseau social Facebook ce dimanche.

"Dans la vie de tous les jours, quand on a un enfant différent, on se bat pour qu'il soit inclus à l'école, à la garderie, à la cantine, je ne pensais pas devoir me battre pour que mon fils puisse aller à l'église"

C'est vrai que Jean-Baptiste "a du mal à rester assis et se promène parfois dans l'église, parle parfois un peu trop fort" raconte Sophie. Mais cette maman aimerait "un peu plus de tolérance et d'ouverture dans notre église et partout, pour tous les enfants, encore plus pour ceux qui sont porteur d'un handicap".

Pas de première communion cette année à Vasles

Sophie Pignon déplore également que son fils ne puisse pas faire sa première communion cette année à Vasles. "J'ai essuyé un refus du prêtre de ma commune qui me disait qu'on avait le temps", raconte-t-elle. La première communion se déroule plutôt à l'âge de neuf ans dans le diocèse de Poitiers.

"On ne refuse jamais qu'un enfant puisse communier mais on lui a demandé de prendre le temps de la préparation pour que l'enfant se prépare comme tous les autres", répond le père Gérard Mouchard qui gère la paroisse dont dépend l'église de Vasles. Il dit comprendre la souffrance de cette mère de famille et précise qu'il existe une catéchèse pour les enfants en situation de handicap. Mais Jean-Baptiste n'est pas comme les autres fait valoir Sophie, "il n'a pas de cheminement, de questionnement comme un enfant ordinaire". Elle envisage d'aller à Lourdes pour cette première communion de Jean-Baptiste.

"Quelque part, on nous rejette. Sous les belles phrases, oui les enfants ont toute leur place, les enfants handicapés encore plus, sur le terrain ce n'est pas le cas", regrette Sophie.